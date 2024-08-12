«Стратегія високого ризику»: німецький політолог про бої в Курській області

Політолог Карло Масала з Університету Бундесверу в Мюнхені висловив сумніви щодо рішення України атакувати російську Курську область.

«Це стратегія високого ризику з боку України. Ми не знаємо, чим вона в підсумку закінчиться, — сказав він в інтерв'ю німецьким ЗМІ. - Крім того, може статися так, що ця операція принесе Україні більше шкоди, ніж користі в довгостроковій перспективі», — пише n-tv.de.

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Українська армія демонструє, що вона все ще може перехоплювати ініціативу у військовому плані. Нещодавно, крок за кроком відійшовши з позицій на Донеччині, які згодом захопили росіяни, ЗСУ зараз демонструють, що все ще здатні до наступальних операцій, додав політолог.

«Якщо Україна хоче утримати завойовану територію на довший час, наприклад, обміняти її на окуповані росією райони в Україні в рамках переговорів, їй доведеться докласти для цього значних військових зусиль. Вона могла б краще використовувати ці ресурси на Донбасі, — каже політолог. — Тому що фронт там зараз дуже нестабільний».

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Він не вважає проблемою те, що західна зброя, очевидно, також використовується в наступі на Курську область.

«Судячи з усього, США в підсумку санкціонували операцію. На це вказує використання американських ракетних установок HIMARS, координати цілей яких завжди узгоджувалися зі США. Німецький уряд також не коментував розгортання бойових машин піхоти Marder, що може свідчити про узгодженість дій», — зазначив політолог.

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Як раніше повідомляли «ФАКТИ», влада рф визнала, що держава-агресор не контролює 28 населених пунктів в Курській області.

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