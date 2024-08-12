Зеленський вперше підтвердив присутність ЗСУ на курщині, а Сирський назвав площу, яку вони контролюють

Президент Володимир Зеленський офіційно підтвердив, що Збройні сили України проводять операцію у курській області, що в росії.

Про це він написав у соціальній мережі.

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За словами президента, сьогодні, 12 серпня, було проведено засідання Ставки верховного головнокомандувача. Під час засідання було заслухано доповідь головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського щодо проведення операції українськими бійцями спецоперації у курській області росії.

«Вдячні всім солдатам і командирам за стійкість та рішучі дії. Серед іншого доручили міністру внутрішніх справ, іншим урядовцям, СБУ підготувати гуманітарний план для території проведення операції», — сказав Зеленський після доповіді.

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Своєю чергою, гловком розповів про ситуацію на фронті.

«Продовжуємо проведення наступальної операції на території Курської області. Наразі під нашим контролем перебуває близько тисячі квадратних кілометрів території рф», — сказав він.

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За його словами, угруповання українських захисників продовжують виконувати поставлені завдання. Бої точаться практично по всьому фронту. При цьому ситуація на полі бою — під контролем ЗСУ.

Також було заслухано доповідь економічного блоку. Перша віцепремʼєр Юлія Свириденко доповіла про збільшення частки українського виробництва в державних закупівлях. А також про підготовку від Кабміну тривалих контрактів для українських підприємств.

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Крім того, Зеленський під час Ставки дав доручення низці відомстві — Координаційному штабу, ГУР, СБУ та МВС — щодо підготовки стратегії повернення українців людей з російського полону. А Міністерству оборони та дипломатам — представити перелік необхідних дій з нашого боку, щоб отримати від партнерів дозвіл на використання далекобійної зброї для захисту нашої території.

Зазначимо, що минулого тижня у росії заявили про «прорив» кордону українськими захисниками. За версією росіян, бійці ЗСУ зайшли на територію Курської області та почали там своє просування. Про такі події офіційно повідомляли міноборони рф та Федеральна служба безпеки. Водночас Україна офіційно «прорив» не підтверджувала. З кожним днем в мережі з'являлося все більше повідомлень про те, що українські захисники тримають під своїм контролем прикордонні населені пункти Курської області. Також у Telegram-каналах публікували відповідні фото. Офіційно операцію ЗСУ у Курській області підтвердили лише сьогодні, це зробив за підсумками Ставки верховного головнокомандувача президент Володимир Зеленський.

Фото Офісу президента

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