Не тільки «Саваслєйка»: Генштаб ЗСУ підтвердив ураження одразу чотирьох військових аеродромів у росії в ніч на 14 серпня (відео)
Генштаб ЗСУ офіційно підтвердив нанесення ударів по кількох російських авіабазах у ніч проти 14 серпня.
В офіційному зведенні також згадується про втрату ворогом літака.
Ймовірно, йдеться про Су-34, про знищення якого Генштаб повідомляв напередодні: «Вночі на території Курської області (рф), під час виконання бойового завдання, силами і засобами зенітних ракетних військ Повітряних Сил ЗС України було знищено російський винищувач-бомбардувальник Су-34».
У ніч проти четверга, 15 серпня, ворог завдав по Україні удару 3-ма керованими авіаційними ракетами Х-59 із повітряного простору Курської області (рф) та 29-ма ударними БпЛА типу «Shahed» із районів Приморсько-Ахтарськ, Єйськ, Курськ (рф).
Як повідомили в Повітряних Силах ЗСУ, в результаті протиповітряного бою збито 29 ворожих БпЛА у Миколаївській, Черкаській, Кіровоградській, Херсонській, Запорізькій, Сумській, Чернігівській та Київській областях.
Коментуючи удар по ворожим авіабазам, в Генштабі зазначають, що у ніч на 14 серпня підрозділи Повітряних Сил та Сил спеціальних операцій Збройних Сил України спільно зі Службою безпеки України і Головним управлінням розвідки Міністерства оборони України, атакували чотири аеродроми у Воронезькій, Курській та Нижньогородській областях рф.
Зокрема, уражено військові летовища «Халіно», «Саваслєйка», «Борисоглєбськ» та «Балтимор».
В ЗСУ зазначають, що на згаданих аеродромах базується армійська авіація, винищувачі-бомбардувальники Су-34, винищувачі Су-35 та інша військова авіаційна техніка противника.
Основними об’єктами ураження були склади паливно-мастильних матеріалів та авіаційних засобів ураження. Наразі результати атаки уточнюються.
Напередодні російські пабліки писали про щонайменше 10 вибухів в районі «Саваслєйкі», а моніторинговий канал «Николаевский Ванек» — що на авіабазі «попередньо — точно в ціль, двічі».
Фото — скріншот80
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