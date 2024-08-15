Тіло знайшли на дні озера: українку з інвалідністю жорстоко вбили у Швейцарії

Періодично в ЗМІ з'являються повідомлення про напади на громадян України, які перебувають за кордоном. Так, днями повідомлялося, що у ФРГ українку ножем у спину вдарив 19-річний молодик з афганським громадянством.

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А у Швейцарії в озері на глибині 35 метрів знайшли тіло жінки з Чернівців, яку, ймовірно, жорстоко вбили. Про це пише видання molbuk.ua, посилаючись на однокласницю загиблої, яка виїхала за кордон минулого року.

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«Загиблу мою однокласницю звали Тетяна Терешкова. Вона народилася у Чернівцях, їй мало виповнитися 35 років. До Швейцарії вона поїхала зі своїм братом у надії, що там їй зможуть надати кваліфіковану медичну допомогу та проведуть операцію на тазовій кістці. З 2015 року Тетяна постійно ходила за допомогою милиці, у неї була важка травма. Тетяна була людиною з інвалідністю 2 групи та вдовою військового медика. 4 серпня 2024 її ймовірно було вбито на озері Іль в місті Сьйон. Її жорстоко побили і втопили. Тіло було знайдене на глибині 35 метрів», — розповіла Марина Марчук, яка дружила із загиблою багато років.

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Зазначається, що швейцарські ЗМІ раніше писали, що до поліції звернулися мешканці та повідомили, що біля озера у Сьйоні знайшли особисті речі покійної.

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13 серпня тіло Тетяни кремували, її прах хочуть повернути до України.

Нагадаємо, що навесні цього року німецькі правоохоронці затримали підозрюваних у вбивстві біженки з України, її матері, а також знайшли викрадену дитину вбитої.

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Фото з Вікіпедії

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