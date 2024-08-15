«Не склалося»: популярний співак випустив пісню, створену за історією його прабабусі

Популярний співак, переможець проєкту «Голос країни» Сергій Лазановський випустив нову позитивно-романтичну композицію. Пісня під назвою «Мала» — звернення до коханої, з якою ліричний герой хоче бути все своє життя. За словами Серія, у лейтмотиві композиції лежить історія прабабусі співака, яка в дитинстві поділилася з онуком спогадом про своє кохання.

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— Ця пісня довго лежала в шухляді, — зізнався Лозановський, презентуючи трек. — Натхненна історією моєї прабабусі, до якої у молодості ходив хлопець. У них були побачення біля річки, бабуся там часто прала білизну. Він обіймав її за стан і ласкаво називав «мала». Їхня історія кохання не склалася, проте цей епізод ліг в основу пісні «Мала». Вона дуже вайбова та легка. Ми хотіли створити трек, який надихатиме дівчат.

Шанувальники артиста у соціальній мережі відреагували на вихід пісні у коментарях.

«Пісня, яка заряджає позитивом і змушує танцювати з першої ноти», — написали дописувачі.

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«Пісня — вогонь, але ж цікаво, хто ж ця твоя дівчинка?» — задалися питанням у мережі.

Нагадаємо, нещодавно Святослав Вакарчук вразив новою версією легендарного хіта.

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