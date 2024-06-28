«Ніби ніхто не бачить»: переможець «Голосу країни» вразив запальним хітом

Український співак, переможець проєкту «Голос країни» Сергій Лазановський презентував нову танцювальну композицію «Зорі». У створенні композиції йому допомагав фронтмен гурту «Гринджоли» Роман Калин. За словами Сергія він намагався створили запальний трек про кохання.

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«Після прослуховування цієї пісні, точно поринете у вир емоційних та палких почуттів, — сказав, представляючи відео співак. — Ритм композиції змусить тіло рухатись так, ніби вас ніхто не бачить. Кохайте і будьте коханими».

Відеоробота на пісню «Зорі» має відсилку до стилістики кліпів 1980—1990 років, коли були дуже модними зйомки з бендами у телевізійних студіях. За словами Лазановського, він з дитинства мріяв, що коли виросте та стане артистом — обов'язково матиме такий кліп.

«Я, як дитина 90-их, уявляв, що я так само буду в студії у ретромікрофон співати в костюмі, — згадав Сергій. — Попри все, так і сталося. Я знімався разом зі своїм бендом. І було дуже цікаво спостерігати, як вже дорослих чоловіків пробирає ностальгія, та вони дійсно кайфують від процесу і насолоджуються спогадами про молодість».

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Шанувальники артиста відреагували на його нову роботу у коментарях.

«Швидше б перемога, — написали під відео. - Вже бачу, як під цю пісню відриваються всі, і дорослі, і малі на всіх весіллях і не тільки».

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«Пісня неймовірна! — поділилися враженнями. — Кліп нагадує атмосферу концертів давніх часів! Дуже круто!»

Раніше український співак шокував новою версією пісні «Ой, чий то кінь стоїть».

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