У київських школах запроваджують додаткові канікули для першокласників

В Києві, де через захворюваність на грип школи можуть перевести на «дистанційку», запровадять додаткові канікули з 19 до 25 лютого для першокласників. Це рекомендація, яку розроблено для адаптації 6-річних дітей до школи та зважаючи на навчальні навантаження й сезонну захворюваність, інформує Офіційний портал Києва.

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Ці рекомендації були передбачені ще на початку 2023/2024 навчального року та доведені до всіх учасників освітнього процесу. Про це повідомили в Департаменті освіти і науки КМДА.

Перший рік навчання для дітей є періодом адаптації до школи, нового колективу та ритму життя, що відрізняється від дитячого садка або виховання в сім’ї. Як зазначають у Департаменті, успішність адаптаційного періоду — дуже важлива та може вплинути на перебіг усього шкільного життя дитини. Тому додаткові тижневі канікули необхідні, щоб малеча перевела подих та з новими силами продовжила навчання.

Водночас у Департаменті наголошують, що батьки, які під час канікул не можуть бути разом із дітьми, матимуть змогу приводити малечу до школи. У закладі освіти вчителі перших класів працюватимуть зі своїми учнями в режимі групи подовженого дня без додаткових навантажень.

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Як писали «ФАКТИ», восени минулого року у деяких регіонах України скасовувались осінні канікули.

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