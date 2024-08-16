Натуральне сливово-яблучне повидло без пектину та інших загусників: Лілія Цвіт поділилася рецептом бюджетних ласощів

Авторка рецепта «Помідори «в снігу» Лілія Цвіт запропонувала ще один свій улюблений рецепт.

Господиня часто готує пляцки, пироги, тістечка. Для начинки вона використовує повидло власного виробництва.

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Сьогодні Лілія запропонувала приготувати повидло зі слив та яблук.

«Виходить дуже смачне, має гарний колір. Не витікає під час випікання, тому чудово підходить як начинка до рогаликів, печива, пляцків. І зберігається прекрасно!» — зазначає господиня.

Інгредієнти на 3 банки — 0,5 л:

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Яблука — 1 кг

Сливи — 1 кг

Цукор — 1,2 кг

Вода — 50 мл

Приготування:

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Фрукти помити, нарізати часточками, сливи відділити від кісточки. Покласти їх у велику каструлю, на дно якої налито воду.

Сливи краще брати твердих сортів, щоб було менше соку.

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Поставити каструлю на плиту й варити, помішуючи, до м'якого стану.

Потім сливо-яблучне пюре перетерти через сито, щоб відділити шкірку з фруктів.

До отриманої фруктової маси додати цукор й знов продовжити варити, перемішуючи.

Уварювати потрібно на повільному вогні 3−4 години, щоб випарилася вся волога.

Потім повидло розлити у чисті стерилізовані банки й закрити кришками.

За словами кулінарки, таке повидло чудово зберігається навіть більше року. Але воно виходить таким смачним, що довго не затримається, впевнена Цвіт.

Раніше ми розповідали, як приготувати густе яблучне повидло.

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