«Це був справжній рок-н-рол»: Євген Галич розповів, як змінилося його життя

З перших днів повномасштабного вторгнення фронтмен рок-гурту O. Torvald Євген Галич, який скасував свої виступи за кордоном, пішов на війну добровольцем. У програмі «Тихий вечір з Оленою Кравець» музикант зізнався, що на фронті щодня мріяв про великий концерт. І такий відбувся на початку жовтня у Києві та Львові, де музиканти зібрали 1 022 795 гривень на потреби та реабілітацію військових.

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Музикант розповів, що з початку війни він сильно змінився.

— Я дійсно став іншим, — сказав Євген. — Мені комфортніше бути більш закритим зараз. Я не знаю, як відбувається моє перевтілення на концертах, але не думаю, що щось змінюється. Мені подобається фокусуватися на тому, щоб грати й співати. Просто раніше це був справжній рок-н-рол: алкоголь, веселощі й так далі. Думаю, що такого точно більше не буде.

Галич розповів, що на фронті пограти для побратимів не завжди вдається.

— Був один епізод в Ямполівці в Донецькій області, — згадав музикант. — Ми були на позиціях, які швидко стали дуже гарячими, і, коли я почав грати, хлопці мені стали підспівувати. Але до нас спустився черговий і попросив бути тихо, бо ми були дуже близько до ворога. Є відео, де ми шепочемо цю пісню. Ми співали «Лента за лентою», ще якісь пісні, мої теж. Я спеціально для своїх побратимів з 35-го окремого батальйону написав пісню під гітару. Просто щоб їм грати, щоб один одного підтримувати.

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Раніше співак Артем Пивоваров в ексклюзивному інтерв’ю «ФАКТАМ» розповів про зміни під час великої війни.

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