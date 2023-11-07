Чекають висновків токсикологічної експертизи: що відомо про причини смерті Меттью Перрі

Похорон Меттью Перрі відбувся в Лос-Анджелесі, на ньому були присутні його найближчі родичі, а також актори серіалу «Друзі», повідомляють американські ЗМІ. Церемонія була закритою. Тим часом причина смерті 54-річного чоловіка досі невідома. Як повідомляє Los Angeles Times, для з'ясування її обставин слідчі намагаються ретельно простежити події, що їй передували. Відомо, що кількома годинами раніше актор грав у піклбол (вид спорту, схожий на теніс, але на меншому майданчику), повернувся додому і в якийсь момент зайшов до своєї джакузі. Близько 16:00 його знайшов там непритомним його асистент. Він покликав на допомогу.

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Проведений розтин не дав чіткої відповіді на питання, чому Перрі помер. Слідчі все ще чекають на результати токсикологічного звіту, підготовка якого може зайняти до декількох тижнів. Очікується, що результати допоможуть визначити, чи були якісь речовини причиною смерті 54-річного чоловіка. Крім того, проводяться інтерв'ю з людьми, які контактували з Перрі перед його смертю, а також обшук на місці події. За словами Крейга Харві, колишнього керівника офісу коронера в Лос-Анджелесі, якого цитує LA Times, в таких ситуаціях слідчі перевіряють «навіть температуру в джакузі». Експерт підкреслив, що розтин, можливо, відповів на багато питань про стан актора, але більш детальну картину покажуть подальші експертизи.

Меттью Перрі помер у суботу 28 жовтня у своєму будинку в Лос-Анджелесі. Рівно рік тому, на початку листопада, була опублікована його автобіографія «Друзі, коханці і ця велика страшна річ», в якій він описав, серед іншого, свою боротьбу з алкогольною та знеболювальною залежністю.

Нагадаємо, як відреагували зірки на смерть Меттью Перрі: «Дякую за сміх, Метт».

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