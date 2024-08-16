Радник Єрмака став уповноваженим з питань санкційної політики — указ Зеленського

Президент Володимир Зеленський призначив радником-уповноваженим президента з питань санкційної політики 35-річного Владислава Власюка. Про це йдеться в указі президента № 506 від 16 серпня.

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«Призначити Власюка Владислава Вікторовича радником-уповноваженим президента України з питань санкційної політики», — йдеться на сайті Офісу президента.

Що відомо про Владислава Власюка

За даними руху «Чесно», Владислав Власюк у 2012 році закінчив юридичний факультет Київського національного університету імені Тараса Шевченка, магістр права.

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У 2013−2014 роках навчався у магістратурі у Лондонському університеті королеви Марії, спеціалізація — «Міжнародний інвестиційний арбітраж, Корпоративні фінанси, Міжнародні енергетичні транзакції, Міжнародний енергетичний арбітраж».

Кандидат юридичних наук. Здобував науковий ступінь у Національній академії прокуратури України. Викладав у Вищій школі адвокатури Національної асоціації адвокатів України (НААУ).

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У 2015−2016 роках працював у структурах Національної поліції України.

З 2020 року — позаштатний радник Офісу президента України. Почав працювати в ОП після того, як керівником Офісу став Андрій Єрмак. У вересні 2021 — квітні 2022 років працював радником у Міністерстві аграрної політики та продовольства за міністра Романа Лещенка, згодом — Миколи Сольського.

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З квітня 2022 року — секретар Міжнародної робочої групи з питань санкцій проти росії (так звана санкційна група Єрмака-Макфола), яку очолюють керівник Офісу президента України Андрій Єрмак та ексрадник президента США Майкл Макфол. Власюк брав участь у ряді зустрічей керівництва ОП з іноземними делегаціями.

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