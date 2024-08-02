«Мандат Єрмака ширший, ніж у його попередників»: Bloomberg про занепокоєння на Заході зростаючим впливом голови ОП

Голова Офісу президента Андрій Єрмак накопичив величезний вплив в команді Зеленського, і низка відставок в уряді викликають занепокоєння у західних столицях, пише агентство Bloomberg.

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«Оскільки російський наступ триває вже третій рік, деякі міжнародні партнери України дедалі більше занепокоєні тим, наскільки сильно ухвалення рішень зосереджене в руках 52-річного Єрмака, колишнього кінопродюсера, який став єдиним посередником між президентом і країною, який має право голосу в усіх питаннях — від зовнішньої політики до військового планування», — пише Bloomberg.

Сам Єрмак заперечував свій зростаючий вплив у інтерв’ю агентству. Проте деякі чиновники, як пише Bloomberg, порівнюють роль Єрмака з роллю головного виконавчого директора, а Зеленський виконує функції голови.

«Я не беру участі в кожній роботі, я тільки координую. Так, я дуже пишаюся тим, що президент запитує мою думку, але він запитує мою думку, тому що я отримую результати. Звичайно, я читаю і чую про те, що люди говорять про мою владу, але скажіть мені, будь ласка, як я використовую цю владу? Працювати 24 години на добу, сім днів на тиждень, брати на себе більше зобов’язань і більше ризиків», — сказав Єрмак.

Він додав, що Зеленський — «це людина, яка вважає, що важливо слухати і знати різні думки. Він завжди приймає рішення самостійно».

Bloomberg зазначає, що занепокоєння щодо Єрмака з’являється у небезпечний для Зеленського момент. По-перше, на думку агентства, мова йде про подальшу підтримку партнерів у зв’язку з президентськими виборами в США. По-друге, Зеленський вразливий щодо своїх президентських повноважень, які б вже закінчились, якби не воєнний стан. Як пише агентство, ідея про те, що Зеленський не має належного мандата на керівництво військовими діями в Україні, є тезою, яку проштовхують у кремлі.

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«Але, як і більшість найкращих пропагандистських тез, вона зачіпає реальні питання про те, наскільки життєздатним є призупинення нормального демократичного процесу в довгостроковій перспективі, особливо в умовах, коли починають з’являтися ознаки розчарування в уряді», — говориться у статті.

Раніше в інтерв’ю Bloomberg television від 3 липня Зеленський назвав Єрмака «потужним менеджером» та зазначив, що через главу ОП хочуть дістати його.

«Це все робиться просто для того, щоб атакувати мене», — сказав тоді Зеленський.

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При цьому, як пише Bloomberg, кадрові перестановки, які приписують Єрмаку, викликали занепокоєння, що будь-яке подальше посилення жорсткості президента і його оточення може «виснажити енергію для вкрай необхідних реформ — навіть для боротьби з корупцією та зміцнення верховенства права».

«Але мандат Єрмака ширший, ніж у будь-якого з його попередників. Він відігравав центральну роль у прийнятті всіх ключових рішень у воєнний час: заміна головного генерала Зеленського, постачання зброї, переговори про гарантії безпеки, нагляд за обміном полоненими і — на саміті у Швейцарії — залучення Глобального Півдня на бік Києва», — йдеться у статті.

Агентство пише про те, що «піднесення Єрмака» супроводжувалося падінням багатьох інших високопосадовців, часто від рук самого очільника ОП, як стверджують співрозмовники Bloomberg.

«Не за горами ще одна перестановка. Український лідер підтвердив минулого місяця, що він розглядає можливість перебудови Кабінету міністрів, хоча й відмовився коментувати широко поширені припущення про те, що він може змінити прем’єр-міністра Дениса Шмигаля», — йдеться в матеріалі.

Bloomberg з посиланням на джерела пише, що у травні Єрмак зіграв важливу роль у відставці міністра інфраструктури Олександра Кубракова, чиновника, який колись мав прямий зв’язок із Зеленським і був близький до адміністрації Байдена.

«Офіс президента не зміг адекватно пояснити цю відставку серед інших кадрових змін, що змусило іноземні уряди ламати голову над цим кроком», — зазначає Bloomberg.

Як пише агентство, Зеленський іноді терпить «безжальні методи» Єрмака, оскільки вважає його фахівцем з вирішення проблем, який пропонує швидкі та прості рішення, не обтяжуючи самого президента.

Довіра Зеленського до Єрмака була на рівні довіри до Олени Зеленської, твердять джерела Bloomberg. За їхніми словами, до війни Єрмак навіть приєднувався до подружжя під час закордонних відпусток.

Останнім часом Єрмак, йдеться у статті, займається дипломатичною діяльністю як архітектор мирного плану України, який має на меті залучити союзників за межами Заходу до вимог Києва припинити війну до того, як почнеться переговорний процес з росією.

«Незважаючи на невдачу у Швейцарії, Єрмак заявив, що продовжуватиме домагатися підтримки партнерів, зокрема, організовуючи наступний Саміт (миру), на якому може бути присутня росія, хоча вона й відкинула цей проект. Виступаючи перед журналістами через кілька днів після Саміту, головний помічник (Єрмак) визнав, що Україна перебуває у невигідному становищі, коли йдеться про ресурси кремля — але Київ все одно може виграти», — пише Bloomberg.

Раніше ФАКТИ" публікували інтерв’ю політтехнологом Сергієм Гайдаєм: «Якщо Зеленський продовжуватиме узурпувати владу, це буде дуже небезпечно і для нього, і для країни».

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