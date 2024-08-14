Федеральний прокурор Німеччини Єнс Роммель видав перший ордер на арешт у резонансній справі про підрив російських газопроводів «Північний потік», що проходять дном Балтійського моря. Розшукують громадянина України Володимира З., якого підозрюють у причетності до підриву газопроводів у вересні 2022 року. Про це повідомляють німецькі ЗМІ, зокрема газети Tagesschau, Süddeutsche Zeitung і Die Zeit.

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Розслідування німецьких слідчих вказує, що Володимир З. діяв не сам. Підозри також висунуто ще двом громадянам України, яких слідство вважає водолазами, що прикріплювали вибухівку до газопроводів. Всі троє підозрюваних, за даними слідства, подорожували Балтійським морем на німецькій вітрильній яхті «Андромеда» у вересні 2022 року.

Слідчі припускають, що останнім відомим місцем проживання Володимира З. було невелике місто на захід від Варшави. Однак невідомо, чи повернувся він до України після цього. Німецькі прокурори звернулися до польської влади з європейським ордером на арешт, сподіваючись на затримання підозрюваного. Проте польська сторона не виконала цього, і термін дії ордера, який становив 60 днів, вже сплив.

Володимир З. у телефонній розмові з журналістами заперечив свою причетність до підриву газопроводів, висловивши здивування звинуваченнями на свою адресу.

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Як повідомляють німецькі ЗМІ, ключову роль у видачі ордера на арешт Володимира З. відіграв свідок, який впізнав його як водія білого фургона, поміченого на німецькому острові Рюген в Мекленбурзі-Передній Померанії. Імовірно, цей фургон використовували для транспортування водолазного обладнання. За словами свідків, двоє чоловіків і жінка вирушили з Ростока на «Андромеді» на початку вересня 2022 року. Яхта робила зупинки на островах Рюген і Крістіансо, а також у Сандгамні (Швеція) і Колобжегу (Польща), перш ніж повернутися до Ростока. Один із моряків стверджував, що чув, як екіпаж яхти розмовляв українською.

Німецькі ЗМІ повідомляють, що польські органи заявляли, що перевірили екіпаж «Андромеди» під час зупинки в Колобжегу і не виявили нічого підозрілого. За їхніми словами, поїздка мала виключно туристичний характер і на борту не було осіб із військовою або диверсійною підготовкою. Однак німецькі слідчі висловлюють сумніви щодо правдивості цієї інформації. Вони неодноразово зверталися до польських колег з проханням надати записи камер спостереження з порту Колобжег, проте їм відповіли, що ці записи вже видалені.

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Згідно з розслідуванням німецьких журналістів, двоє інших підозрюваних українців — це подружжя Євген і Світлана У., які в минулому працювали інструкторами з дайвінгу. Подружжя активно ділиться інформацією у соціальних мережах про допомогу українській армії та збір коштів на обладнання для українських військових. Світлана в телефонній розмові з журналістами також заперечила будь-яку причетність до атаки на «Північні потоки», зазначивши, що у вересні 2022 року вона перебувала у відпустці в Болгарії, а зараз проживає в Києві.

Раніше повідомляли, що 26 вересня 2022 року на газопроводах «Північний потік — 1» та «Північний потік — 2» сталися три вибухи, що призвели до значних витоків газу. Лише одна з чотирьох ниток газопроводу залишилася недоторканою. росія після цих інцидентів не планує відновлювати «Північні потоки» і може законсервувати проєкт.

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