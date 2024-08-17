Під Івано-Франківськом місцеві жителі «відбили» у ТЦК групу чоловіків, яких везли на ВЛК, — ЗМІ (відео)

В Україні, де триває загальна мобілізація, у селі Крихівці неподалік від Івано-Франківська натовп людей «відбив» у працівників ТЦК групу чоловіків, яку везли на проходження військово-лікарської комісії. Відповідне відео оприлюднили місцеві групи у соцмережах, передає RegioNews.

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Є інформація, що родичі одного з чоловіків, присутніх у мікроавтобусі, «підрізали» транспортний засіб ТЦК, чим спричинили аварію.

Після того, як мікроавтобус зупинився, його заблокував натовп місцевих жителів. Люди вимагали відпустити затриманих працівниками ТЦК чоловіків. Згодом усіх людей, які були присутні у мікроавтобусі, відпустили.

Івано-Франківський центр комплектування та соціальної підтримки нагадав, що за перешкоджання проведення заходів з мобілізації людських та транспортних ресурсів передбачено кримінальну відповідальність.

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«Війна значно ближче, ніж здається на Прикарпатті, де можна вести бізнес, жити повноцінним життям, прогулюватися майже європейськими вулицями, їздити на драйвові відпочинки, і… навіть презирливо ставитися до людей у формі, чинити стосовно них протиправні дії, перешкоджати проведенню заходів мобілізації, пошкоджувати транспортні засоби. Змушені нагадати невігласам, які збуджені інформаційними вкиданнями ворога, що за перешкоджання проведення заходів з мобілізації людських та транспортних ресурсів передбачено кримінальну відповідальність. А саме за статтею 114−1 Кримінального Кодексу України (Перешкоджання законній діяльності Збройних Сил України та інших військових формувань в особливий період) та тягнене за собою позбавлення волі строком від п’яти до восьми років позбавлення волі», — йдеться у повідомленні.

Як писали «ФАКТИ», раніше військовий назвав віковий діапазон бійців для виконання штурмових завдань.

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