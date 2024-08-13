Військовий назвав віковий діапазон бійців для виконання штурмових завдань

Тема мобілізації викликає жваві суперечки у суспільстві. Військові експерти кажуть, що через її провал у 2023 році не відбувся контрнаступ ЗСУ, адже кількісна перевага зберігається на боці ворога. Зокрема, оновлений закон про мобілізацію встановлює, що мобілізації підлягають військовозобов’язані від 25 до 60 років. На думку нардепа, полковника СБУ Романа Костенка, прийнятий закон покращив мобілізацію, але є ще питання зменшення мобілізаційного віку та про якість особового складу.

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«Якщо говорити в цілому про закон, він покращив мобілізацію. У нас був провал мобілізації, починаючи з літа 2023 року. Ми тоді провалили контрнаступ, були заміни воєнкомів. І я скажу, що в грудні місяці нам доповідали, що в нас було менше ніж 10 тисяч мобілізованих на місяць. При тому, яких ми зазнавали санітарних втрат, здавалося, що це фініш», — сказав Костенко в інтерв’ю «УП».

На його думку, потрібно звертати увагу на якість особового складу.

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«Часто в нас буває таке, що ТЦК женуться за цифрами: тобі сказали 10 має бути в день, ти пішов, наловив і відправив їх у навчальний центр. А в результаті — той наркоман, той хворий, в того якісь інші проблеми. Ці люди приходять у навчальний центр, а потім приїжджають люди з військових частин і просто їх не беруть. І вони сидять у цих навчальних центрах, отримують заробітну плату, а звільнити їх не можна. Оце питання проблемне, що, женучись за показниками, набирають неякісний особовий склад. А потім у нас наче армія збільшується, а якості особового складу немає», — прокоментував він.

Костенко нагадав, що в нас зараз мільйонна армія у великій країні, але цього недостатньо.

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«Бо ми воюємо одним мільйоном особового складу проти такої великої країни, як російська федерація», — пояснив він.

Коментуючи думки різних комбригів щодо віку бійців, зокрема, що люди в 40+ вважаються старими для виконання штурмових завдань й питання щодо зменшення мобілізаційного віку до 20 років, можливо, навіть до 18 років, Костенко наголосив, що на першому місці мають бути національні інтереси й здоров’я військових для виконання штурмових завдань.

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«У нас справді є проблема того, що категорія людей, яка зараз призивається в армію, досить вікова. Я сам в армії з 17 років і скажу так: ми не говоримо про 18, але я вважаю, що у нас має бути призовний вік від 20 років до 50. Всі, що далі, можуть мобілізуватися за власним бажанням, але не в бойові підрозділи. Якщо ми хочемо нормально забезпечувати бойові частини, щоб люди йшли здорові і могли виконувати бойові завдання, це має бути віковий діапазон 20−50 років», — пояснив він свою точку зору.

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