Відомий капелюх Індіани Джонса продали за 630 тисяч доларів (фото)

Капелюх, який герой Гаррісона Форда носив у другій частині кіносаги про Індіанг Джонса, пішов з молотка — покупцеві, який запропонував за неї майже дві третини мільйона доларів ($ 630 тис.), пише BBC.

ВІДЕО ДНЯ

Коричневий фетровий капелюх, спеціально виготовлений для зйомок фільму «Індіана Джонс і храм долі», став найдорожчим лотом нещодавнього аукціону в Лос-Анджелесі, де розпродували голлівудський реквізит.

Крім «особистих речей доктора Джонса», на продаж були виставлені й інші пам'ятні артефакти, що з'являлися на екрані в культових фільмах про Джеймса Бонда, Гаррі Поттера і героїв «Зоряних війн».

У капелюсі герой Харрісона Форда, археолог-авантюрист Індіана Джонс, з'являється на самому початку фільму, коли, рятуючись від китайської мафії, він разом зі своїми супутниками вистрибує з літака, що втратив управління, і на надувному плоту планує в річку.

РЕКЛАМА

Як повідомив аукціонний будинок, який проводив торги, додатково капелюх знімали і окремо від господаря, в студії візуальних ефектів Джорджа Лукаса — автора сценарію фільму та його виконавчого продюсера.

РЕКЛАМА

Крім Форда, на зйомках фетровий капелюх носив і його дублер, каскадер Дін Феррандіні, так що з нею в комплекті була продана і колекція фотографій Феррандіні, що раніше не публікувалися, зі знімального майданчика, на яких він одягнений в культовий костюм Індіани Джонса.

Феррандіні помер минулого року.

РЕКЛАМА

Як уточнили представники аукціонного будинку Propstore, фетровий капелюх «соболиного кольору» — це не той самий головний убір, що герой Гаррісона Форда носив у першій серії кіносаги, «У пошуках втраченого ковчега», а новий, «з більш конусоподібною тулією».

На внутрішній підкладці капелюха виробництва лондонської компанії Herbert Johnson Hat Company золотими літерами вишита монограма «IJ» — ініціали вигаданого власника.

Серед інших виставлених на торги артефактів можна відзначити ще кілька. Наприклад, шолом імперського штурмовика-розвідника з фільму 1983 року «Повернення джедаю» (першого знятого епізоду кіносаги «Зоряні війни») пішов з молотка за 315 тис. доларів.

Як писали «ФАКТИ», раніше Гаррісона Форда назвали одним із комерційно успішних акторів в історії Голлівуду. Понад сорок фільмів, у яких він знявся, принесли понад 4 мільярди доларів у прокаті.

50

Читайте нас у Facebook