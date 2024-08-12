Дженніфер Лопес уникає запитань про Бена Аффлека, але носить свою обручку

Дженніфер Лопес вміло ухиляється від запитань про розставання з Беном Аффлеком, і розлучення пари здається неминучим, хоча певна надія все ж таки є, оскільки 55-річна співачка була помічена з обручкою, пише Marca.

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Пара, яка одружилася в 2022 році, не була помічена разом протягом декількох місяців і провела річницю свого весілля та день народження Лопес окремо, оскільки Бен був більше стурбований переїздом зі спільного дому. Актор придбав будинок у відокремленому місці, яке ідеально підходить для інтимної та приватної атмосфери в районі Пасіфік Палісейдс, за 20 мільйонів доларів, тоді як будинок Лопес у Беверлі-Хіллз розташований просто в центрі передмістя знаменитостей.

Однак поява Дженніфер на вулиці з обручкою може бути знаком для Аффлека, що вона все ще хоче виправити ситуацію.

Тим часом інсайдер розповів Daily Mail, що документи на розлучення складаються місяцями, і вони просто чекають відповідного часу, щоб їх подати.

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«Тоді вони опублікують спільну заяву, в якій буде сказано, що вони дуже люблять одне одного і як вони боролися, щоб це вдалося, але не змогли, — повідомило інше джерело Daily Mail. - Чесно кажучи, зрештою вони не змогли прийти до компромісу. Те, що у них було раніше, зникло, і вони обидва це прийняли».

Раніше повідомлялося, що мама Джей Ло вважає, що донька дарма витратила роки на Бена Аффлека.

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Фото Getty Images

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