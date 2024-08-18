Частина українців залишиться без пенсій: озвучено п’ять випадків припинення виплат

Завдяки поясненням експерта Сергія Коробкіна більшість майбутніх пенсіонерів усвідомили, що можуть втратити гроші за три місяці, якщо неправильно визначать термін подачі заяви на призначення виплат.

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Але, виявляється, пенсію можна взагалі втратити — законом визначено п'ять випадків, коли таке може трапитися, йдеться в поясненні юристів організації «Право на захист».

В цілому виплату пенсій регулює закон «Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування», додає OBOZ.UA.

Так, відповідно до ст. 49 вказаного Закону виплата пенсії за рішенням територіальних органів Пенсійного фонду або за рішенням суду припиняється:

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якщо пенсія призначена на підставі документів, що містять недостовірні відомості (положення пункту 2 частини першої статті 49 втратили чинність, як такі, що є неконституційними на підставі Рішення Конституційного Суду № 25-рп/2009 від 07.10.2009) на весь час проживання пенсіонера за кордоном, якщо інше не передбачено міжнародним договором України, згода на обов'язковість якого надана Верховною Радою;

у разі смерті пенсіонера;

у разі неотримання призначеної пенсії протягом 6 місяців підряд;

в інших випадках, передбачених законом.

Поновлення виплати пенсії здійснюється за рішенням територіального органу Пенсійного фонду протягом 10 днів після з'ясування обставин та наявності умов для відновлення її виплати. Виплата пенсії поновлюється в порядку, передбаченому частиною третьою статті 35 та статтею 46 цього Закону.

У разі виявлення недостовірних даних у документах та відомостях, на підставі яких було встановлено та/або здійснюється виплата пенсії, рішенням територіального органу Пенсійного фонду України розмір та підстави для виплати пенсії переглядаються відповідно до цього Закону без урахування таких даних.

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Втім, дехто з майбутніх пенсіонерів може не турбуватися про гроші на безбідну старість, адже, якщо вірити астрологам, у них є гарні шанси розбагатіти саме після 50.

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