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Україна

«Нема підстав»: експерт пояснив, чи вдасться ЗСУ стабілізувати ситуацію на Покровському напрямку

21:02 19 серпня 2024
Покровський напрямок

Росіяни не перекидатимуть резерви з Донецького напрямку, щоб зупинити наступ ЗСУ на Курщині. Так вважає військовий оглядач Денис Попович. На його думку, ворог і далі буде просуватися, бо перед росіянами стоїть саме таке завдання на Покровському напрямку.

«Туди направляють резерви, противник переважає чисельністю. Немає нині підстав вважати, що росіяни перекидатимуть резерви звідти, щоб зупиняти наш наступ у Курській області, — зауважив Попович. — Донецький напрямок і Донецька область будуть останніми місцями, звідки ворог перекидатиме резерви на Курщину для стримування ЗСУ. На Покровському напрямку ситуація досить важка».

Раніше співзасновник DeepState пояснив, чому рф не перекидає сили зі сходу України в курську область.

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