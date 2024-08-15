«Не було жодної хвороби»: колишній продюсер Олега Винника шокував зізнанням

Новина про повернення Олега Винника з новою піснею «Мої люди» до Дня незалежності України викликав черговий виток скандалу, пов’язаного з ім’ям співака. Нагадаємо, на початку повномасштабного вторгнення Винник залишив Україну та оселився у Німеччині, де давно вже має сімейне помешкання. Досить довгий час він ніяк не реагував на повномасштабне вторгнення росії в Україну і не виходив на звʼязок. Керівниця фан-клубу артиста Валерія Барон не раз заявляла про те, що Вінник виїхав на лікування.

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Чергове розвінчання міфів, пов'язаних з артистом зробив його колишній продюсер Олександр Горбенко. На своїй сторінці у соціальній мережі він опублікував великий пост обурення, але через деякий час з невідомих причин видалив його. У дописі йшлося про те, що демоверсія пісні, яку Винник хоче презентувати на День незалежності, була записана ще до повномасштабного вторгнення і хвороби у співака ніякої не було.

«Ви знали, що до війни ніхто на лікування з України нікуди не виїжджав і не було жодної хвороби, але завзято півтора року розповідали про виїзд до початку війни через таємничу хворобу, — написав Олександр, звертаючись до Валерії Барон. — Навіть після того, як ваша брехня викрилася, у вас вистачає совісті плести людям вигадані історії, відверту маячню про якусь зраду з боку продюсера і команди, як мантру вперто повторювати цю нісенітницю».

У тому числі, за словами Горбенко, Винник бреше і про мільйонну допомогу ЗСУ. Продюсер попросив команду співака надати повні звіти допомоги і тільки тоді пообіцяв забрати свої слова назад.

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Раніше мережа бурхливо відреагувала на чутки про повернення співака.

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