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Мишоловка закрилася: ЗСУ зруйнували третій важливий міст через Сейм у Курській області

9:09 19 серпня 2024
Село Кариж Курської області рф

В Глушковському районі російської Курщини, який межує з Україною і де місцева влада оголосила евакуацію населення, схоже, знищений третій і останні міст через річку Сейм.

Про це вночі повідомив російській «воєнкор» Романов.

Йдеться про міст у селі Кариж. Російські ресурси пишуть, що таким чином частина Курщини площею до 700 квадратних кілометрів опиняється в «котлі» і що для військових зс рф єдиним шляхом постачання в цьому районі стануть понтони та човни.

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Фото з відкритих джерел

Нагадаємо, що у селі Глушково мост був зруйнований 16 серпня, а наступного дня — у селі Зване.

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Нагадаємо, що відео з ударом по одному з мостів в Глушковському районі викладав командувач ПС ЗСУ Микола Олещук.

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Фото з Вікіпедії

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