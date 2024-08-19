41.00 / 41.54 45.06 / 45.78
Київ: 
архів
ПОИСК
Останні новини
БІЛЬШЕ НОВИН  >>
Україна

Заповідника «Асканія-Нова» більше немає, — голова Херсонської ОВА

10:24 19 серпня 2024
Коні в «Асканія-Нова»

На Херсонщині, більша частина якої знаходиться під окупацією, а звільнені від загарбників населенні пункти ворог постійно обстрілює, фактично знищено заповідник «Асканія-Нова».

Про це в інтерв'ю «РБК-Україна» повідомив голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін.

Відповідаючи на запитання журналіста щодо повідінки окупантів, які полювали на тварин, та знищення заповідника він сказав: «Так, це правда, вони його знищують. Останнє, що я чув — вони вивозять тварин до Криму і до росії. Тобто можна сказати, що заповідника більше немає. Пограбували вони його капітально».

Фото з Вікіпедії

РЕКЛАМА

Також Олександр Прокудін зазначив, що після підриву ворогом Каховської ГЕС на лівобережжі Херсонщини були затоплені заповідники і що це даватиметься взнаки ще тривалий час.

Ще на початку широкомасштабного вторгнення росії, війська якої пішли на південні регіоні України з Криму, частина національних парків вздовж Азово-Чорноморського узбережжя опинилася у зоні гуманітарної кризи. Це і «Асканія-Нова»", і національні природні парки «Азово-Сиваський», «Джарилгацький» тощо.

РЕКЛАМА

Зокрема, на острові Джарилгач, де окупанти влаштували палігон, минулого літа вирувала масштабна пожежа.

Фото з Вікіпедії

РЕКЛАМА

233

Читайте нас у Facebook

РЕКЛАМА
Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу

Зараз читають

Людмила Білоусова та Олег Протопопов

Прах дворазових олімпійських чемпіонів, які втекли з Радянського Союзу, поховають у росії

помідори у банках

Помідори на зиму без зелені та спецій: мінімум клопоту, а взимку — максимум насолоди

Огірки

Мариновані огірочки як в МакДональдс: цікавий рецепт від Лілії Цвіт

Карти Таро

Близнюкам — вдалі проєкти, Тельцям — грошовий підйом, а Терезам — велика удача: фінансовий Таро-прогноз на осінь-2024

Наступний матеріал
Новини партнерів
Мапа сайту