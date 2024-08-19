На Херсонщині, більша частина якої знаходиться під окупацією, а звільнені від загарбників населенні пункти ворог постійно обстрілює, фактично знищено заповідник «Асканія-Нова».

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Про це в інтерв'ю «РБК-Україна» повідомив голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін.

Відповідаючи на запитання журналіста щодо повідінки окупантів, які полювали на тварин, та знищення заповідника він сказав: «Так, це правда, вони його знищують. Останнє, що я чув — вони вивозять тварин до Криму і до росії. Тобто можна сказати, що заповідника більше немає. Пограбували вони його капітально».

Фото з Вікіпедії

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Також Олександр Прокудін зазначив, що після підриву ворогом Каховської ГЕС на лівобережжі Херсонщини були затоплені заповідники і що це даватиметься взнаки ще тривалий час.

Ще на початку широкомасштабного вторгнення росії, війська якої пішли на південні регіоні України з Криму, частина національних парків вздовж Азово-Чорноморського узбережжя опинилася у зоні гуманітарної кризи. Це і «Асканія-Нова»", і національні природні парки «Азово-Сиваський», «Джарилгацький» тощо.

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Зокрема, на острові Джарилгач, де окупанти влаштували палігон, минулого літа вирувала масштабна пожежа.

Фото з Вікіпедії

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