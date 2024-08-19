«Операція пройшла краще, ніж очікувалося»: що відомо про перші дні рейду ЗСУ в Курську область рф

Україна захопила понад 150 російських військовополонених за кілька днів транскордонної військової операції, яка була першим з «кількох етапів» у боротьбі з москвою. Олексій Дрозденко, голова міської військової адміністрації Сум, додав, що операція пройшла краще, ніж очікувалося, і в перший день було лише 15 поранених, які потребували госпіталізації, пише The Guardian.

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«Іноді в день з'являється більше 100 або 150 військовополонених, — сказав Дрозденко. — Багато російських військових, які охороняють кордон, є молодими призовниками. Вони не хочуть воювати з нами».

Суми є найближчим до місця вторгнення українським містом, і Олексій Дрозденко сказав, що він брав безпосередню участь у плануванні операції, але присягнувся зберігати її в таємниці.

«Ми бачимо лише частину цієї операції, в майбутньому ми побачимо кілька етапів», — сказав Дрозденко, охарактеризувавши прорив як «не схожий на попередні рейди» з України в Бєлгородську область.

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Наприкінці минулого тижня Сумська та інші сусідні області організували гуманітарний транспорт з продуктами харчування та медикаментами для російського цивільного населення на окупованій території, в тому числі з «наших власних продовольчих запасів», повідомив Олексій Дрозденко. За його словами, жоден російський громадянин не втік через кордон, щоб стати біженцем в Україні.

Частково роль голови міської військової адміністрації полягала в тому, щоб забезпечити готовність лікарень у Сумах до прийому постраждалих після початку прориву.

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«Несподівано низька кількість поранених в результаті цієї операції надходить до лікарень», — сказав чиновник.

Раніше публікували пояснення експерта, чому наступ на Курськ може стати переломним у війні — Україна висміяла «червоні лінії» путіна.

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