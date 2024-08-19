«Сміливий крок»: у Харкові місцевих підприємців до кінця 2024 року звільнили від сплати низки податків

В той час, як Кабмін та парламент вирішують питання щодо збільшення податків, зокрема, військового збору, харківська влада пролонгувала своє рішення щодо звільнення усіх місцевих підприємців від сплати податку на нерухомість, на землю та єдиного податку для ФОП 4 групи до кінця 2024 року.

ВІДЕО ДНЯ

«Харків, ймовірно, єдине місто в Україні, а можливо, і у світі, яке пішло на такий сміливий крок заради підтримки підприємницької сфери, навіть ціною втрат значних надходжень до міського бюджету. Адже ми розуміємо, наскільки важливими є ці пільги в умовах війни та що завдяки їм власники бізнесів матимуть можливість інвестувати більше обігових коштів у розвиток своєї справи», — заявив мер Харкова Ігор Терехов.

Нагадаємо, що у липні, коли в парламент внесли проєкт закону, який, зокрема, передбачає введення 15% військового збору при купівлі (першій реєстрації) автомобіля, на це миттєво відреагував авторинок. За інформацією гендиректора Всеукраїнської асоціації автомобільних імпортерів і дилерів (ВААІД) Олега Назаренка, лише за два дні з автосалонів були викуплені всі автівки.

Фото Pixabay

РЕКЛАМА

РЕКЛАМА

40

Читайте нас у Facebook