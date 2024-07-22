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Автосалони спорожніли — українці терміново скуповують нові машини: експерт пояснив, що відбувається

19:16 22 липня 2024
Автівки

В парламент внесли проєкт закону про зміни до Податкового кодексу України та інших законів України щодо особливостей оподаткування у період дії воєнного стану,

Як зазначає AUTO-Consulting, документ, зокрема, передбачає введення 15% військового збору при купівлі (першій реєстрації) автомобіля, на що вже відреагував авторинок. За інформацією гендиректора Всеукраїнської асоціації автомобільних імпортерів і дилерів (ВААІД) Олега Назаренка, за пʼятницю, 19 липня, і першу половину суботи, 20 липня, з автосалонів покупці викупили всі автомобілі.

Стверджується, що клієнти намагаються швидко придбати ті автівки, які є у наявності, щоб уникнути сплати додаткових 15% нового податку. Але такий ефект буде не довгим, бо потім продажі зупиняться і замість підвищення наповнення бюджету, Уряд отримує падіння, — вважають у ВААІД.

Більше того, навіть 5% відрахувань у Пенсійний фонд, які й зараз сплачують покупці, будуть під питанням. Бо навантаження у 20% при купівлі автомобіля — це вже велика сума, до якої покупці будуть звикати дуже довго.

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Нагадаємо, що раніше Верховна Рада ухвалила в цілому правки про звільнення від мита та податку на додану вартість на ввезення в Україну обладнання для енергетики.

Фото Pixabay

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