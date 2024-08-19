Не поспішайте заправлятися «свіженьким» бензином: автоексперти звернули увагу водіїв на важливу деталь
Відвідування АЗС для автомобіліста є звичайним завданням. Однак навіть його, як виявилося, потрібно виконувати правильно, щоб не угробити двигун свого транспортного засобу. Досвідчений автозаправник розкрив, у який час заправлятися найнебезпечніше, пише Твоя Машина.
Чоловік рекомендував водіям не заїжджати на АЗС одразу, як туди приїхав бензовоз. Усе через те, що під час зливу нової порції пального в резервуар, нагору з його дна піднімається осад.
Якщо одразу під’їхати до колонки і заправити паливо в бак, ви ризикуєте заправитися забрудненим паливом. Такий осад може забити фільтри, форсунки і «вбити» як паливну систему, так і силову установку. Ремонт у підсумку обійдеться вам у цілий статок. При цьому пред’явити претензії і довести провину АЗС буде вкрай складно.
Фахівець порадив не заправлятися на АЗС після виїзду бензовоза щонайменше півгодини. Цього має вистачити, щоб осад осів і ви могли б розраховувати на купівлю чистого палива.
Раніше «ФАКТИ» писали, як водієві не стати жертвою шахраїв-заправників, а також про те, чому ціни на АЗС дуже відрізняються.
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