Не поспішайте заправлятися «свіженьким» бензином: автоексперти звернули увагу водіїв на важливу деталь

Відвідування АЗС для автомобіліста є звичайним завданням. Однак навіть його, як виявилося, потрібно виконувати правильно, щоб не угробити двигун свого транспортного засобу. Досвідчений автозаправник розкрив, у який час заправлятися найнебезпечніше, пише Твоя Машина.

ВІДЕО ДНЯ

Чоловік рекомендував водіям не заїжджати на АЗС одразу, як туди приїхав бензовоз. Усе через те, що під час зливу нової порції пального в резервуар, нагору з його дна піднімається осад.

Якщо одразу під’їхати до колонки і заправити паливо в бак, ви ризикуєте заправитися забрудненим паливом. Такий осад може забити фільтри, форсунки і «вбити» як паливну систему, так і силову установку. Ремонт у підсумку обійдеться вам у цілий статок. При цьому пред’явити претензії і довести провину АЗС буде вкрай складно.

Фахівець порадив не заправлятися на АЗС після виїзду бензовоза щонайменше півгодини. Цього має вистачити, щоб осад осів і ви могли б розраховувати на купівлю чистого палива.

РЕКЛАМА

Раніше «ФАКТИ» писали, як водієві не стати жертвою шахраїв-заправників, а також про те, чому ціни на АЗС дуже відрізняються.

РЕКЛАМА

Читайте нас у Facebook