«Вбивають наші автівки, як росіяни»: військовий обурився якістю пального

Дешевий неякісний бензин — це пряма шкода та загроза двигуну автомобіля. Це підтверджують й негативні результати лабораторних досліджень «дешевого» пального, йдеться у сюжеті «Апостроф.TV» «Що приховує „дешеве“ пальне?».

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Як зазначається у сюжеті, журналісти відібрали зразки пального на ТОП-найдешевших АЗС — «БРСМ-Нафта», «Мотто», «Люксвен» та у небрендованій «діжці». Куплені зразки було передано до «Випробувального центру паливно-мастильних матеріалів», який має державну акредитацію. Співробітники Центру не знали, звідки саме приїхало пальне на дослідження.

За словами експерта, після проведення дослідження, жоден із чотирьох зразків, які було задекларовано як А-95, не відповідає вимогам державного стандарту.

«Вони містять етанол у кількості більше 30 відсотків, окремі перевищують вимоги по вмісту бензолу і по вмісту сірки. Тобто, це бензини сумішеві, які зроблено не на серйозному НПЗ», — прокоментував директор випробувального центру паливно-мастильних матеріалів Микола Худолій.

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На таку якість пального відреагував військовий Кирило Сазонов. Зокрема, він обурився, що поки українці донатять на купівлю та ремонт автівок бійцям, недоброчесні заправки ллють бодягу.

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«Ох@@@и. Інших слів немає. Заправки „БРСМ-Нафта“ ллють бодягу в автівки. Нічого не стидаються. Нічого не бояться. Так, ніби на вулиці не 2024 рік й немає жодної війни. Або навпаки: тому що війна і хтось працює на боці ворога. Цією бодягою заливаються і волонтери, і наші корчі. Бо трохи дешевше. Якість у всіх однакова, говорили вони. Тільки ціна трохи нижча у декого. Але ніхєра», — сказав Сазонов у своєму відео зверненні.

Військовий наголосив, що висновки зробив на підставі даних акредитованої лабораторії, яка провела аналіз пального.

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«У бензині БРСМ — сірки майже у чотири рази більше за норму, зашкалює об’єм бензолу та етанолу. У солярі — також забагато сірки та низька температура спалаху. Що це значить для авто: ремонт паливної системи, нагар та перегрів двигуна. У підсумку — дорогезний ремонт двигуна. За наші з вами гроші! Якщо авто на дизелі — високий ризик пожежі через низьку температуру спалаху пального», — повідомив Сазонов.

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