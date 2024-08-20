У передостанній вівторок місяця, 20 серпня, представником кількох знаків зодіаку варто чекати на диво, оскільки їхнє життя почне змінюватися. І це стосується навіть тих, хто не вірить у розклади карт Таро.

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А що саме обіцяють карти представникам зодіакального кола на сьогодні, розповідає Styler з посиланням на Your Tango.

Овен

Вам випала карта «Десятка Пентаклів». Не забувайте думати про майбутнє, вам варто почати інвестувати у свій успіх. Крім цього, наважтеся на непросту розмову з вашою другою половинкою.

Телець

Ваша карта на 20 серпня — «Суд». Цей день наповниться щастям, якщо ви почнете піклуватися про себе. Вам потрібно поставити себе на перше місце і зробити те, про що ви так давно мріяли.

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Близнюки

Вам випала карта «Закохані». Ви можете зустріти свою другу половинку. Якщо ж ви вже знайшли того, кому готові подарувати своє кохання, влаштуйте романтичний вечір. Виявіть ініціативу.

Рак

Ваша карта на вівторок — «Лицар Жезлів». Не варто квапити події, вам потрібна пауза. Ви не повинні відповідати на всі дзвінки та витрачати свій час на справи, які здаються нецікавими або складними. Все це зачекає.

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Лев

Вам випала карта «Дев'ятка Пентаклів». Звертайте увагу на деталі, які раніше ви часто не брали до уваги. Всі ці дрібниці дуже важливі, цього дня ви знайдете відповідь на питання, яке довго не давало спокою.

Діва

Ваша карта на 20 серпня — «Сонце». Налаштуйтеся на хвилю позитиву та змін. Якщо ви впустите у своє життя радість, то воно подарує вам чимало крутих та дуже хороших новин.

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Терези

Вам випала карта «Колісниця». Продовжуйте вірити в диво, не відмовляйтеся від своїх бажань заради чиїхось інтересів. Вам варто розставити межі та навчитися не опускати руки занадто рано.

Скорпіон

Ваша карта на вівторок — «Туз Кубків». Навіть якщо вам здається, що вже нічого не можна змінити та виправити, це не так. Важким часам настав кінець, починайте все з чистого аркуша, без проблем і смутку.

Стрілець

Вам випала карта «Туз Мечів». Ваші успіхи можуть стати приводом для заздрощів і навіть агресії. Хтось не буде радий тому, що ви нарешті досягли висот. Однак вам не варто звертати на це увагу, викресліть зі свого життя людей, які не радіють вашим перемогам.

Козоріг

Ваша карта на вівторок — «П'ятірка Жезлів». Не бійтеся конкуренції як на роботі, так і в особистому житті. Ви зможете обійти всіх, хто намагається насолити. Будьте сміливішими та відкиньте страхи.

Водолій

Вам випала карта «Самітник». Вам потрібно залягти на дно. Відмовтеся від важливих подій та зустрічей, проведіть час вдома, у родинному колі або поряд з тими, кому ви довіряєте.

Риби

Ваша карта на 20 серпня — «Королева Кубків». Подаруйте радість тим, хто потребує підтримки. Цей день варто присвятити добрим вчинкам та щирим розмовам.

Також представники всіх знаків зодіаку можуть переглянути Таро-прогноз на тиждень від мольфара Макса Гордєєва, починаючи з 20 серпня.

Нагадаємо, «ФАКТИ» публікували фінансовий гороскоп на осінь 2024 року. В ньому йдеться про те, на кого у наступні три місяці чекають вдалі проєкти, на кого — грошовий підйом, а кому випаде велика удача.

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