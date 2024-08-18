Період Осетрової повні, який починається 19 серпня, стане початком важливих змін у житті багатьох знаків зодіаку. Щоб уникнути помилок та невдач у вирішенні питань, знавці зірок рекомендують вивчити гороскоп та звертати увагу на підказки Всесвіту.

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А Таро-прогноз на тиждень з 19 по 25 серпня публікує сайт з гороскопами.

Овен

Для Овнів настає час, коли потрібні рішучі дії. Карта «Закохані» віщує початок нового етапу в житті, який вимагатиме невеликих жертв. Успіх прийде швидше, якщо ви будете слідувати своєму шляху та орієнтуватися на власні потреби. У середині тижня карта «Імператриця» радить Овнам зберігати стриманість. Цей аркан передбачає позитивні зміни, але тільки якщо ви не квапитимете події і дотримуватиметеся вибраного курсу. Завершення тижня для Овнів буде успішним, якщо ви зберігаєте спокійну впевненість. Карта «Верховна жриця» обіцяє сприятливі події, але лише за умови, що ви не поспішайте та слухаєте своє серце. Важливо контролювати сильні емоції, щоб не заважали приймати правильні рішення.

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Телець

На початку тижня Тельцям слід уникати зайвих розмов та не розкривати свої плани, згідно з картою «Дурак». Ця стратегія допоможе запобігти неприємностям, ухилитися від уваги недоброзичливців та уникнути помилок, які можуть перешкодити успіху. Карта «Місяць» радить Тельцям не піддаватися зайвій параної. Необґрунтовані страхи та вигадані проблеми можуть стати реальними, якщо ви постійно зосереджені на негативі. Довіряйте своїй інтуїції та приймайте рішучі кроки. Кінець тижня також принесе випробування. Карта «Диявол» попереджає про можливі труднощі, пов'язані з потуранням шкідливим звичкам або небажаною поведінкою. Чесність та подолання цих труднощів стануть ключем до заслуженої нагороди.

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Близнюки

На початку тижня Близнюкам для успішного виконання запланованих завдань та уникнення труднощів варто покладатися на свою інтуїцію. Карта «Верховна жриця» радить довіряти своєму внутрішньому почуттю, щоб знайти правильний шлях до успіху. Карта «Закохані» вказує на необхідність вибору. Це час для ухвалення рішення, яке покращить поточну ситуацію, і цей вибір слід робити самостійно. Ваш внутрішній голос допоможе уникнути помилок у виборі напряму. Кінець тижня приносить позитивний аркан «Колесниця». Близнюкам важливо пам'ятати, що зараз є шанс позбутися проблем і залучити щастя. Якщо вони не зволікатимуть і повірять у свої сили, успіх не забариться.

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Рак

Для Раків початок тижня визначатиметься картою «Колесниця». Цей аркан символізує час активних дій, але також нагадує важливість відповідальності. Ракам слід пам'ятати, що управління своєю долею може бути непростим, але при наполегливості та старанності все складеться якнайкраще. Карта «Суд» передбачає Ракам порятунок від проблем і перешкод. Цей аркан вказує на легкість у завершенні складних справ, звільнення від гнітючих обставин і початок чогось нового. Завершення тижня принесе позитивний аркан «Сонце», який свідчить про довгоочікувану свободу. Ця карта вказує на відсутність перешкод на шляху, що дозволить Ракам впевнено рухатися вперед і досягати нових висот.

Лев

Карта «Суд» повідомляє Левам, що настає час збирати плоди своїх зусиль. Ця карта показує, що успіх буде на боці тих, хто діє з чесністю, уникає бажання виділитися з оточення і прагне власного добробуту. Карта «Місяць» наголошує на необхідності подолання невпевненості. Порада цієї карти полягає в тому, щоб не вірити чуткам і не дозволяти власним домислам, що ґрунтуються на порожніх припущеннях, уповільнювати процес розвитку. Тиждень завершує карта «Повішений». Ця карта попереджає, що деякі справи можуть призупинитися, тому важливо перерозподілити свою увагу і не гаяти часу.

Діва

Для Дів початок тижня, згідно з картою «Повішений», вказує на те, що не варто очікувати швидкого виконання завдань. Цей аркан застерігає від можливих перешкод, які можна обійти, ретельно аналізуючи ситуацію та знаходячи альтернативні шляхи вирішення. Карта «Колесниця» обіцяє позитивні зміни в середині тижня, коли Діви зможуть зробити значний крок уперед та отримати заслужену винагороду за свої зусилля. Важливо уважно стежити за своїми діями та звертати увагу на знаки долі. Тиждень завершує карта «Місяць», що попереджає про можливі затримки. Цей аркан нагадує, що фантазії та необґрунтовані сумніви можуть ускладнити досягнення успіху, тому їх слід долати.

Терези

Аркан «Маг» відкриває тиждень, закликаючи Терезів діяти з упевненістю та рішучістю. Ця карта вказує на можливість досягнення успіху через нестандартні підходи та наголошує на важливості використання вашої творчої здібності. Аркан «Імператор» віщує підтримку від впливових людей. Важливо пам'ятати про свою честь та гідність, мудро керувати своїм життям і не відмовлятися від своїх принципів заради сумнівних вигод. Карта «Зірка» завершує тиждень, позначаючи правильний шлях. Цей аркан радить Терезам продовжувати обраний напрямок з упевненістю, що успіху буде досягнуто. Важливо не змінювати свої плани та зберігати мотивацію.

Скорпіон

Початок тижня, згідно з картою «Імператриця», обіцяє бути позитивним. Цей аркан свідчить про поступовий розвиток подій, тому Скорпіонам не варто хвилюватися. Важливо продовжувати старанно працювати, залишатися доброзичливими та чесними, щоб уникнути помилок. Карта «Помірність» радить Скорпіонам уповільнити темп і дослухатися свого внутрішнього голосу. Інтуїція допоможе вибрати правильний напрямок та не піддаватися впливу недоброзичливців чи заздрісників. Наприкінці тижня, згідно з картою «Вежа», на Скорпіонів чекають неминучі зміни, які давно назріли. Ці зміни будуть позитивними, якщо не чинити опір їм і не мати ілюзій.

Стрілець

На початку тижня для Стрільців важливо не лише зберігати витримку, а й ретельно аналізувати поточні події. Карта «Верховна жриця» наголошує, що поспіх може бути руйнівним, тому важливо уповільнити темп та приділити увагу деталям. Згідно з картою «Помірність», Стрільцям слід продовжувати виявляти обережність та уникати поспішних висновків. Збалансований підхід до роботи призведе до успіху, і дотримання стандартів та правил допоможе уникнути помилок. Завершення тижня приносить карту «Колесо удачі», яка віщує несподівані події, що потребують терпіння та розуміння. Стрільцям варто пам'ятати, що ясність не настане миттєво, тож не варто діяти в паніці.

Козоріг

Початок тижня, згідно з картою «Сонце», дає Козорогам шанс відчути впевненість у своїх досягненнях. Ця карта закликає до рішучих дій, щоб не упустити перспективні можливості та забезпечити фінансовий добробут. Карта «Самітник» радить Козорогам взяти тимчасову паузу. Цей аркан символізує необхідність ізоляції, яка може включати дальні поїздки, відпочинок в санаторії або просто вихідні для відновлення сил і енергії. Завершення тижня з карткою Імператор обіцяє Козорогам можливість досягти нових висот. Підтримка високої позиції буде можлива завдяки мудрим рішенням та суворому дотриманню правил і законів.

Водолій

На початку тижня, згідно з картою «Смерть», Водоліїв чекають неминучі зміни. Цей аркан символізує безперервний потік життя, тому важливо відмовитись від застарілих планів та ідей, щоб адаптуватися до постійних змін. Карта «Правосуддя» вказує на спокуси та випробування, які мають пройти з честю. Водолії працюватимуть над собою, і після завершення цієї роботи зможуть залишити позаду сумніви та перепони. Завершення тижня, згідно з картою «Дурак», нагадує Водоліям, що до своїх обов'язків не можна підходити з легкістю. Цей час вимагає усвідомлення, що важко досягти визначних результатів, тому важливо проявити активність і працьовитість.

Риби

На початку тижня, згідно з картою «Самітник», Риби будуть занурені у роздуми, що допоможе їм розібратися у власних почуттях, усунути сумніви та скоригувати свої плани. Цей аркан наголошує на важливості приділяння часу наодинці з собою, щоб обдумати майбутнє і залишити позаду все, що втратило актуальність. Карта «Правосуддя» вказує на те, що Риби пожинатимуть плоди своїх минулих дій. Важливо слідувати своєму внутрішньому голосу та уникати компромісів, які можуть вплинути на їхню совість. Карта «Диявол» наприкінці тижня попереджає про спокуси та випробування. Рибам варто пам'ятати, що необдумані вчинки можуть призвести до небажаних наслідків, тому важливо діяти обережно та обачно.

А що чекає на знаки зодіаку у фінансовому плані, читайте у фінансовому Таро-прогнозі на осінь 2024 на сайті «ФАКТІВ».

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