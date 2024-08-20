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Спорт

«Зовсім не розуміють наслідки»: Ломаченко застеріг прихильників заборони в Україні УПЦ МП

9:34 20 серпня 2024
Василь Ломаченко та митрополит Лука

Чемпіон світу з боксу за версією IBF у легкій вазі Василь Ломаченко (18 перемог, 12 з них — нокаутом, 3 поразки), який нокаутував Джорджа Камбососа, відреагував у соцмережі на можливу заборону діяльності УПЦ МП в Україні.

«Ті, хто беруть участь у забороні УПЦ, зовсім не розуміють наслідки того, що потім відбуватиметься… Мир усім», — написав Василь Ломаченко.

Також 36-річний боксер залишив посилання на своє повідомлення у Facebook, в якому процитував Євангеліє від Матвія та розмістив відео блогера «Денис біля мікрофона».

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Як відомо, кілька днів тому речник Верховної Ради Руслан Стефанчук повідомив, що в парламенті можуть розглянути остаточні поправки до законопроєкту про заборону УПЦ МП.

Нагадаємо, що дворазовий олімпійський чемпіон і колишній чемпіон світу у трьох дивізіонах Ломаченко піддавався критиці співвітчизників за свою позицію та висловлювання поза рингом.

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Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що Василеві Ломаченку дісталося за фото з другом Кадирова.

Фото t. me/TeamLomachenko

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