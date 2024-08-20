Біля Сицилії затонула розкішна яхта: британський мільярдер та його донька пропали безвісти

Одна людина загинула, а шестеро людей вважаються зниклими безвісти, у тому числі британський мільярдер Майк Лінч і його донька, після того, як розкішна яхта потрапила в несподівано сильний шторм і затонула біля Сицилії, пише Reuters.

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Італійська берегова охорона повідомила, що 56-метровий вітрильник Bayesian під британським прапором з 22 особами на борту стояв на якорі неподалік від берега біля порту Портічелло.

За словами очевидців, незадовго до світанку яхта швидко зникла під хвилями. П’ятнадцять людей були врятовані, у тому числі дружина Лінча Анджела Бакарес, якій належав човен, і однорічна дівчинка.

Імена загиблих і зниклих безвісти не були оприлюднені, але інсайдер, знайомий з ходом рятувальної операції, підтвердив, що серед врятованих Лінча та його 18-річної доньки Ханни немає.

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Італійські ЗМІ повідомляють, що загиблий був шеф-кухарем на борту яхти.

Італійська берегова охорона повідомила, що зниклі безвісти були громадянами Великої Британії, Америки та Канади. Ті, хто вижив, сказали, що поїздку організував Лінч для своїх колег по роботі.

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«Вітер був дуже сильним. Очікувалася погана погода, але не такого масштабу», — сказав Reuters представник берегової охорони в столиці Сицилії Палермо.

Капітан сусіднього човна розповів Reuters, що коли вітер посилився, він увімкнув двигун, щоб зберегти контроль над своїм судном і уникнути зіткнення з Bayesian, яка стояла на якорі поруч.

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«Нам вдалося утримати яхту, і після того, як шторм закінчився, ми помітили, що судно позаду нас зникло», — сказав Карстен Борнер журналістам.

За словами Борнера, його екіпаж знайшов рятувальний плот з тими, хто вижив, у тому числі однорічну дівчинку та її матір, і взяв їх на борт.

59-річний Лінч є одним із найвідоміших британських технологічних підприємців. На основі свого новаторського дослідження в Кембриджському університеті він створив найбільшу в країні програмну компанію Autonomy і став відомим як британський Білл Гейтс.

Лінч також був фігурантом у справі про шахрайство, пов'язане з продажем компанії Autonomy корпорації Hewlett-Packard за $ 11,1 мільярда, проте у червні 2024 року його повністю виправдали.

Раніше повідомлялося, що затонула знаменита яхта, на якій принцеса Діана відпочивала разом із Доді незадовго до їхньої загибелі.

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