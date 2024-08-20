З 5 серпня 2024 року Управління поліції охорони у Полтавській області розірвало договір про надання послуг з охорони публічної безпеки та порядку з ТОВ «Георозвідка». Це підприємство веде роботи у Полтавській області в інтересах ТОВ «Горизонти», власниками якого є багаторічний партнер «Газпрому» чеський мільярдер Карел Комарек та батько голови Львівської ОВА Максима Козицького Зиновій Козицький, повідомляє головний редактор видання «Останній бастіон» Геннадій Сікалов.

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«21.06.2024 між Управлінням поліції охорони в Полтавській області та ТОВ „Георозвідка“ було укладено договір про надання послуг з охорони публічної безпеки та порядку, який було розірвано 05.08.2024», — йдеться у відповіді Управління поліції охорони у Полтавській області Національної поліції України Сікалову.

Як стверджують джерела «Останнього бастіону», відповідну рекомендацію щодо розірвання договору поліція охорони начебто отримала від Служби безпеки України.

У листі-відповіді Управління поліції охорони Полтавської області вказують, що наразі діючими залишаються лише договір на охорону вантажів ТОВ «Георозвідка».

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«На даний час в Управлінні поліції охорони у Полтавські області є діючий договір з ТОВ „Георозвідка“, а саме — договір на охорону поліцією вантажів, що перевозяться від 15.05.2024 року», — говориться у документі.

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У поліції охорони також визнали, що поліцейські батальйону УПО Полтавської області, які охороняли ТОВ «Георозвідка», не мали дозволу на перебування на земельних ділянках ПрАТ «Полтавське».

«Поліцейські батальйону УПО Полтавської області Ічанський Олександр Володимирович та Носар Артем Вікторович дозвіл від землевласника на перебування на земельних ділянках ПрАТ „Полтавське“ у селах Семянівка та Тернівщина не отримували в зв’язку з тим, що вони здійснювали охоронні заходи по маршруту руху відповідно договору про надання послуг з охорони публічної безпеки та порядку на проїзних частинах земель загального користування», — йдеться у відповіді Управління поліції охорони.

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Нагадаємо, з початку червня 2024 року представники ТОВ «Георозвідка» та ТОВ «БК Горизонти» проводять роботи з геологічної розвідки у селах Полтавського району без відповідних дозволів від землевласників. Причому у Полтавській ОВА зазначають, що представники вказаних компаній також не узгоджували з ними проведення робіт. Тривалий час від обурених селян співробітників ТОВ «Георозвідка» та ТОВ «БК Горизонти» захищала поліція охорони. Відповідні роботи ведуться в інтересах ТОВ «Горизонти», яке володіє спецдозволом на розробку Жуківської площі, що на Полтавщині.

Власниками ТОВ «Горизонти» є чеський мільярдер Карел Комарек (80% статутного капіталу) та батько голови Львівської ОВА Максима Козицького — Зиновій Козицький (20%). Карел Комарек відомий як багаторічний партнер російського «Газпрому», який не припинив співпраці із головною російською газовою компанією ані у 2014 році, ані у 2022-му, після початку повномасштабного вторгнення.

Разом із «Газпромом» Комарек побудував газосховище у Чехії, яке росіяни припинили використовувати у повному обсязі лише після введення в дію 10-го пакету санкцій ЄС, через прийняття якого доля «Газпрому» була скорочена у спільному проєкті Moravia Gas Storage a. s з 50%+ до 3%. Остаточно відносини з «Газпромом» Карел Комарек розірвав лише у червні 2024 року під тиском влади Великої Британії, де він розвиває лотерейний бізнес.

Також з 2011 року Карел Комарек володів у росії нафтогазовим бізнесом, зокрема, нафтовим терміналом «Самара», який, за даними СБУ та Держфінмоніторингу, ще до повномасштабного вторгнення в Україну у 2022 році, брав участь у постачанні нафтопродуктів до так званих «ДНР» та «ЛНР». Згідно із заявою компанії Комарека MND, термінал начебто був проданий восени 2022 року. Проте деталі угоди досі не опубліковані.

За даними ексголови Луганської ОВА Георгія Туки, терміналом після його «продажу» продовжували володіти менеджери структур Комарека.

2 серпня 2024 року слідча суддя Октябрського районного суду міста Полтави зобов’язала уповноважених осіб Управління Служби безпеки України в Полтавській області внести до Єдиного реєстру досудових розслідувань відомості про кримінальне правопорушення за повідомленням директора ПрАТ «Полтавське» від 08.07.2024 року.

Раніше повідомлялося, що ветерани просять СБУ та РНБО перевірити Козицьких щодо державної зради.

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