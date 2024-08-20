Щастя впаде з неба: на три знаки зодіаку чекає дуже успішний тиждень

Цей тиждень почався з Осетрової повні, яка підштовхнула до змін та особистісного зростання багатьох людей.

А для представників трьох знаків зодіаку це означає прихід доброти, радості, задоволення і навіть блаженства, стверджують астрологи. Чим більше вони робитимуть того, що приємно їхній душі, тим більш щасливими та успішними ставатимуть, вважають знавці небесних хитросплетінь, пише астрологічне видання.

ВІДЕО ДНЯ

Козоріг

Початок сезону Діви принесе у ваше життя удачу, достаток та нові можливості. Крім того, що це час збільшених можливостей, ви також зможете піти на ризик і виграти при цьому. Оскільки ви орієнтуєтесь у знаках, які обіцяють зміни у вашому житті, зараз саме час почати слідувати їм і вирішити, як саме ви бажаєте проявитись.

РЕКЛАМА

Замість думати тільки логічно, спробуйте налаштуватися на свою інтуїцію і почніть більше слухати. Ви схильні підходити до великої кількості справ дуже логічно і прагматично. Але це нормально — відійти від звичних патернів поведінки і зробити для себе щось приємне.

Ви повинні вірити, що ви підготували все необхідне для досягнення успіху. Дозвольте собі стати трохи спонтаннішими у цей час, вірте у свої безмежні можливості, коли вони з'являються, і пам'ятайте, що життя має приносити не лише успіх, а й радість.

РЕКЛАМА

Стрілець

Ви, нарешті, пожнете плоди своєї роботи. Всесвіт дозволить вам проявити себе професійно, як ви завжди хотіли. Це означає, що у вашому житті зараз менше відволікаючих факторів і навіть сумнівів. Ви зосереджені, віддані та готові зробити все можливе, щоби повністю присвятити себе власному успіху. В цей час ваша увага до деталей посилюється, тому важливо довіряти своїм інстинктам і дозволити цьому дару проявитися у всьому, що ви робите.

РЕКЛАМА

Як і в інших сферах вашого життя, у вас часто складний підхід до власної кар'єри, оскільки вам потрібно більше часу, щоб зрозуміти, що ви повинні робити. Ви схильні відчути все, що дає вам життя, а потім обрати те, що вас насправді кличе.

Хоча фінансовий добробут завжди є визначальним фактором у ваших рішеннях, ви також повинні переконатися, що ви врівноважуєте це роботою, яка дійсно подобається вашій душі. Хоч якою б високооплачуваною була робота, яку вам пропонують, не забувайте, що вона має приносити радість. Вам не потрібно йти на шалені ризики, але потрібно зосередитися на загальній картині, щоб нарешті домогтися визнання, на яке ви заслуговуєте.

Овен

У житті є щось більше, ніж просто робота, і зараз ви отримаєте шанс побачити, яке це — щиро любити те, як ви обираєте проводити свій час. Зосередьтесь на тому, щоби насолоджуватись своїм життям — не боротись із ним, не робити тільки те, що потрібно, а щиро любити все, у що ви вирішите вкласти свою енергію. Магічний аспект цього в тому, що ви почнете приваблювати більше того, чого бажаєте, щойно зміните свої пріоритети.

Меркурій та Сонце у Леві не лише допомагають узгоджувати свої слова та дії, а й служать новим початком для вас. Зараз ви знаходитесь в центрі кожного рішення, яке приймаєте. Звичайно, на цьому шляху можуть бути важкі дні, але вони будуть відчуватися інакше, тому що ви знаєте, що можете вибрати те, що дійсно приємно вашій душі.

Все це вплине на ваше професійне життя, ваш дім, і навіть на ваші романтичні стосунки — тож якщо щось не здається достатньо хорошим для вас, настав час сказати йому «прощавай». Створіть простір для того, чого ви хочете. Вірте, що ви можете жити життям, про яке мрієте — оскільки все, що вам потрібно зробити, це почати обирати його.

А що пророкують карти Таро на тиждень з 19 по 25 серпня для всіх знаків зодіаку, читайте в Таро-прогнозі на сайті «ФАКТІВ».

202

Читайте нас у Facebook