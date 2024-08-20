Вимоги до стажу в Україні зміняться: скільки потрібно буде працювати, щоб вийти на пенсію

У зв’язку з пенсійною реформою, вже наступного року в Україні збільшаться вимоги щодо кількості страхового стажу, необхідної для виходу на пенсію.

ВІДЕО ДНЯ

Про це нагадали у Пенсійному фонді.

У 2024 році для виходу на пенсію у 60 років (як чоловікам, так і жінкам) потрібно мати не менше ніж 31 рік страхового стажу. Якщо стажу не вистачає, то вийти на пенсію можна буде у 63 роки (за наявності не менше ніж 21 рік страхового стажу) та у 65 років (за наявності не менше ніж 15 років страхового стажу).

Але вже у 2025 році вимоги до кількості необхідного страхового стажу зміняться. Для виходу на пенсію у 60 років потрібно буде 32 роки страхового стажу. У 63 роки можна буде оформити пенсію за наявності щонайменше 22 років стажу, а 65 років — щонайменше 15 років стажу.

РЕКЛАМА

Вимоги до стажу підвищуватимуться щорічно на один рік — до 2028 року.

У виданні OBOZ.UA склали таблицю, за якою майбутні пенсіонери можуть вирахувати, чи достатньо у них стажу для виходу на заслужений відпочинок.

РЕКЛАМА

Так, у 2026 році для виходу на пенсію у 60 років потрібно буде не менше ніж 33 роки страхового стажу, у 63 роки — не менше ніж 23 роки, у 65 років — не менше ніж 15 років.

РЕКЛАМА

У 2027 році вийти на пенсію у 60 років можна буде за наявності не менше ніж 34 роки страхового стажу, у 63 роки — не менше ніж 24 роки, у 65 років — не менше ніж 15 років.

У 2028 році й надалі для виходу на пенсію у 60 років потрібно буде накопичити не менше ніж 35 років страхового стажу, у 63 роки — не менше ніж 25 років, у 65 років — не менше ніж 15 років.

Якщо до 65 років людина не матиме бодай 15 років стажу, пенсію їй не оформлять. У такому разі можна розраховувати лише на тимчасову державну соціальну допомогу. Вона оформляється раз на пів року (під час дії воєнного стану продовжується автоматично), а її розмір становить різницю між прожитковим мінімумом для осіб, які втратили працездатність, та середньомісячним сукупним доходом сім’ї з розрахунку на одну особу за попередні 6 місяців. При цьому така виплата не може перевищувати прожиткового мінімуму для непрацездатних осіб (у 2024 році це 2361 гривня).

Також варто скористатися порадами юриста, який розповів, коли краще подавати заяву на призначення пенсії.

73

Читайте нас у Facebook