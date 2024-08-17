Незграбний коментар Меган Маркл про Кейт Міддлтон посилив ворожнечу між невістками короля

Меган Маркл, яка збирається з принцом Гаррі у небезпечну подорож до Колумбії, була близька з Кейт Міддлтон, коли приєдналася до королівської сім'ї. Але згодом їхні стосунки погіршилися, пише The Mirror.

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Як повідомляється, ворожнеча в королівській родині загострилася після сумнозвісного інтерв'ю Меган і принца Гаррі Опрі Вінфрі через рік після того, як вони залишили посади високопоставлених членів королівської сім'ї. Напруга посилилася після їхнього суперечливого документального серіалу на Netflix, в якому вони зробили кілька вибухонебезпечних звинувачень на адресу принца Вільяма і принцеси Кейт.

Королівська родина так і не відреагувала на ці твердження. Масла у вогонь підлили мемуари Гаррі «Запасний», в яких він виклав власний погляд на стосунки своєї дружини з Кейт і розкрив приватні подробиці розбіжностей між двома жінками.

Він стверджував, що Кейт нібито «скривилася», коли Меган позичила в неї блиск для губ, і що жінки посварилися після того, як герцогиня Сассекська звинуватила дружину Вільяма в тому, що у неї «дитячий мозок» після народження принца Луї. Цікаво, що почуття Меган до королівської сім'ї, і зокрема до Кейт, були очевидні ще до того, як вона приєдналася до королівської родини.

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У своєму блозі The Tig, нині неактивному, Меган згадувала Кейт Міддлтон ще у 2014 році, за два роки до знайомства з Гаррі. Меган згадувала, як брала інтерв'ю у принцеси Алії Аль-Сенусі, члена лівійської королівської родини. Та сказала: «Маленькі дівчатка мріють бути принцесами. Я, наприклад, була всією душею Ше-Ра, принцесою влади».

Колишня зірка «Костюмів» розповіла про те, як Кейт втілила в життя віковічну фантазію бути принцесою. Меган написала: «Дорослі жінки, здається, зберігають цю дитячу фантазію. Просто подивіться на помпезність королівського весілля і нескінченні розмови про принцесу Кейт».

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Вважається, що останнім часом спілкування між Меган і Гаррі та Вільямом і Кейт було обмеженим, за винятком початку цього року, коли у березні принцеса Кейт оголосила шокуючу новину про діагноз рак.

Гаррі і Меган негайно опублікували заяву, в якій йшлося: «Ми бажаємо здоров'я і зцілення Кейт і її родині, і сподіваємося, що вони зможуть зробити це приватно і в мирі».

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