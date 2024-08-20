«Дуже круті хлопці»: Залужного сфотографували в Раді разом з Будановим

Фото колишнього головкома Валерія Залужного рідко з'являються в Мережі, адже раніше він займав посаду, яка вимагає максимуму секретності. А зараз займається забезпеченням діяльності посольства України у Великій Британії, що теж, певно, не залишає часу на фотосесії.

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І все-таки час від часу з'являються знімки Валерія Федоровича, зроблені його колегами.

Так, сьогодні посол України в Азербайджані Юрій Гусєв опублікував фото, на якому він сам зображений разом з двома героями сучасності — Валерієм Залужним і Кирилом Будановим.

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В кулурах українського парламенту

Знімок незвичний з тієї точки зору, що на ньому ледь не вперше і Буданов, і Залужний показані в емоційному стані — певно, під час жвавої дискусії і обміну думками.

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«Героям — Слава!», — підписав Гусєв фото, позначивши, що воно було зроблено у Києві.

Читачі блогу радісно підтримали посла, виразивши своє відношення лайками і коментарями.

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Нагадаємо, що в розпал «курської операції» ЗСУ Залужний закликав Захід готуватися до технологічних війн.

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