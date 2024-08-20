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Україна

«Там немає внутрішнього опору»: дипломат про події на Курщині

21:05 22 серпня 2024
курська область

Операція українських бійців у Курській області показала, що в росії немає внутрішнього опору. Про це заявив колишній надзвичайний і повноважний посол України Володимир Хандогій. Він переконаний, що у кремлі точно хотіли б іншої реакції світу на все, що відбувається.

«Переконаний, що дипломатичні установи рф активно працювали у своїх столицях, щоб хоча б якимось чином їх забезпечити. Але це їм не вдалося. Думаю, що в глибині душі вони десь розуміли, що навряд чи на захист росії або, скажімо, із засудженням України виступить якась серйозна кількість країн. Якщо навіть ще прокласти такий місточок із пригожинським маршем, то де внутрішня підтримка й де ці люди, які виходять на вулиці та зупиняють танки голими руками? Як це було під час окупації Херсона. Там немає внутрішнього опору, і всі перебувають у такому летаргічному сні, мені здається. А це пояснюється насамперед несправедливістю цієї війни. Ми не бачимо внутрішньої підтримки дій росії, але ми не бачимо й тотального осуду».

Те, що осуду нема, додав експерт, пояснюється диктаторським режимом та репресіями, які розгорнуті в росії проти населення.

«І загалом ізоляція й самоізоляція путіна в наявності сьогодні. Вона існує як у міжнародному масштабі, так і всередині країни».

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Раніше повідомлялося, що на думку аналітиків, лише вторгнення в Курську область не дозволить Україні виграти війну.

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