Розширив «перелік послуг»: в Києві затримали адвоката, який допомагав ухилянтам уникати мобілізації

Столичні поліцейські, які затримали серійну шахрайку, викрили адвоката — він допомагав військовозобов’язаним уникнути мобілізації. Свої послуги «захисник» призовників оцінював від трьох до 50 тисяч доларів — сума коливалась від терміновості замовлення. За ці кошти фігурант готував клієнтам медичні документи з заключенням ВЛК щодо непридатності до військової служби.

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Як встановили правоохоронці, 36-річний засновник відомої у столиці юридичної компанії, «розширив» перелік послуг для клієнтів призивного віку й пропонував їм свою допомогу в ухиленні від мобілізації. Зокрема, порушник поставив «на потік» видачу довідок заключення ВЛК, щодо непридатності чоловіків до служби через першу або другу групу інвалідності. Ці документи надалі слугували підставою для безперешкодного виїзду військовозобов’язаних за межі країни.

Підозрюваний

Правоохоронці затримали фігуранта в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України в особистому кабінеті під час отримання ним 45 000 доларів від одного з клієнтів. Під час обшуку на робочому місці та за місцем мешкання зловмисника поліцейські вилучили й інші фіктивні довідки, які очікували на своїх власників.

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Вилучені кошти

Наразі слідчі повідомили йому про підозру за ч. 3 ст. 332 Кримінального кодексу України — незаконне переправлення осіб через державний кордон України, вчинені з корисливих мотивів. Санкція статті передбачає до дев’яти років ув’язнення з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю строком до трьох років з конфіскацією майна.

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Нагадаємо, раніше в Генштабі анонсували кардинальні зміни алгоритму мобілізації — зокрема замість ТЦК її доручать командирам.

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