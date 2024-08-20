Представилася лікаркою: у Києві затримали шахрайку-рецидивістку

Під час війни з'являється все більше охочих заробити на довірливих і добросердечних українцях, які готові віддати останнє на оборону рідної країни.

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Проте є й такі шахраї, що не гребують перевіреними схемами на кшалт «Вашій доньці терміново потрібні гроші на операцію». Саме з її допомогою щахрайка виманила 36 тисяч гривень у столичної пенсіонерки, повідомили в Поліції Києва.

Зловмисниця зателефонувала до потерпілої та, представившись лікарем, повідомила, що її донька у лікарні та терміново потребує невідкладної операції, яка коштує великих грошей. Налякана пенсіонерка погодилась, тож коли до неї додому прийшла невідома, киянка передала їй всі свої заощадження.

По «гарячих слідах» столичні правоохоронці розшукали та затримали шахрайку. Нею виявилась 38-річна уродженка Дніпропетровщини, яка раніше неодноразово притягувалась до кримінальної відповідальності за вчинення аналогічних злочинів.

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На щастя, витратити гроші старенької вона не встигла, тож їх вилучили й повернули заявниці.

Наразі слідчі Голосіївського управління поліції повідомили фігурантці про підозру у шахрайстві (ч. 2 ст. 190 ККУ) та наразі скерували обвинувальний акт до суду. Обвинуваченій загрожує до трьох років ув’язнення.

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«Поліція Києва вкотре звертається до громадян — піклуйтесь про своїх близьких та розповідайте їм про подібні схеми шахрайства, аби вони не стали жертвою злочину», — закликають правоохоронці.

Також нагадаємо і про випадок на Закарпатті, де жінка віддала півтора мільйона гривень та золото молодій аферистці, боячись «пороблення».

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