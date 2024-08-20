Ситно і дуже корисно: «зелена» вечеря з кабачків від Тетяни Литвинової

На жаль, до України знову повернулася неймовірно спекотна погода, і залишатися на кухні довго геть немає сил. Виходом можуть стати легкі страви з овочів, які готуються досить швидко. При цьому вони є дуже корисними і не навантажують шлунок на ніч.

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Так, відома українська фудблогерка Тетяна Литвинова порадила звернути увагу на всім знайомі кабачки, з яких швидко приготувала одразу дві досить ситні страви.

Це рулетики з кабачків з сиром і шинкою та овочева лазанья — теж з кабачків!

«Соковиті овочі в поєднанні з ніжним сиром створюють неймовірну гармонію смаків, а хрустка скоринка панірувальних сухарів робить ці страви ще більш апетитними. Такі легкі і в той же час збалансовані закуски відмінно підійдуть і для прихильників правильного харчування, тому сміливо додавайте їх в свій раціон», — радить своїм підписникам Тетяна.

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Для приготування рулетиків (або ж ролів) з кабачка візьміть:

кабачок — 1 шт (300 г);

сир твердий — 100 г;

шинка — 100 г;

панірувальні сухарі — 100 г;

сухий часник — 1 ч л;

сіль — ½ ч л;

оливкова олія 10 г.

Приготування

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Молодий кабачок наріжте тонкими слайсами, загорніть в роли з шинкою і сиром, посипте сухим часником, сіллю, додайте трохи олії і мелених сухарів (зверху).

Відправте у духовку, розігріту до 200 градусів, на 15 хвилин.

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Для приготування кабачково- грибної лазаньї потрібні:

кабачок — 1 шт (250−300 г);

шампіньони — 100 г;

шпинат — 50 г;

панірувальні сухарі — 100 г;

вершковий сир — 200 г;

сухий часник, сіль/перець — за смаком;

топлене вершкове масло — 1 столова ложка.

А як приготувати цю оригінальну страву, дивіться на відео.

Також нагадаємо про рецепт ідеального літнього десерту від Тетяни Литвинової, який напевне здивує вас своєю простотою і смаком.

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