Ситно і дуже корисно: «зелена» вечеря з кабачків від Тетяни Литвинової
На жаль, до України знову повернулася неймовірно спекотна погода, і залишатися на кухні довго геть немає сил. Виходом можуть стати легкі страви з овочів, які готуються досить швидко. При цьому вони є дуже корисними і не навантажують шлунок на ніч.
Так, відома українська фудблогерка Тетяна Литвинова порадила звернути увагу на всім знайомі кабачки, з яких швидко приготувала одразу дві досить ситні страви.
Це рулетики з кабачків з сиром і шинкою та овочева лазанья — теж з кабачків!
«Соковиті овочі в поєднанні з ніжним сиром створюють неймовірну гармонію смаків, а хрустка скоринка панірувальних сухарів робить ці страви ще більш апетитними. Такі легкі і в той же час збалансовані закуски відмінно підійдуть і для прихильників правильного харчування, тому сміливо додавайте їх в свій раціон», — радить своїм підписникам Тетяна.
Для приготування рулетиків (або ж ролів) з кабачка візьміть:
- кабачок — 1 шт (300 г);
- сир твердий — 100 г;
- шинка — 100 г;
- панірувальні сухарі — 100 г;
- сухий часник — 1 ч л;
- сіль — ½ ч л;
- оливкова олія 10 г.
Приготування
Молодий кабачок наріжте тонкими слайсами, загорніть в роли з шинкою і сиром, посипте сухим часником, сіллю, додайте трохи олії і мелених сухарів (зверху).
Відправте у духовку, розігріту до 200 градусів, на 15 хвилин.
Для приготування кабачково- грибної лазаньї потрібні:
- кабачок — 1 шт (250−300 г);
- шампіньони — 100 г;
- шпинат — 50 г;
- панірувальні сухарі — 100 г;
- вершковий сир — 200 г;
- сухий часник, сіль/перець — за смаком;
- топлене вершкове масло — 1 столова ложка.
А як приготувати цю оригінальну страву, дивіться на відео.
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