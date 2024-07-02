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Кабачки в сметані — легка літня вечеря всього за півгодини

15:06 2 липня 2024
Кабачки

Кабачки — сезонний овоч, який використовують при приготуванні найрізноманітніших страв, а не лише звичайного овочевого рагу.

Ресурс «Шуба» пропонує рецепт кабачків у сметані, які смакуватимуть як гарнір до м’яса чи риби або як основна страва. На приготування страви піде усього пів години.

Інгредієнти (на дві порції):

  • Кабачки — 2 шт.;
  • Цибуля — 1 шт.;
  • Морква — 1 ш;т.
  • Часник, зубчики — 2 шт.;
  • Сметана — 100 г;
  • Олія — 2 ст. л.;
  • Сіль — за смаком;
  • Перець чорний мелений — за смаком;
  • Зелень — 20 г.

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Приготування:

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  • Молоді кабачки помийте і наріжте кубиками (якщо не дуже молоді, то почистьте).
  • Цибулю, моркву і часник почистити. Цибулю наріжте шматочками, моркву натріть на тертку з великими отворами, часник пропустіть через прес.
  • На розігрітій з олією сковороді обсмажте цибулю до прозорості, додайте моркву і смажте, помішуючи, до золотистого кольору.
  • Покладіть у сковороду кабачки, перемішайте і готуйте 8−10 хвилин. Потім додайте часник, сметану, сіль, перець і перемішайте.
  • Накрийте сковороду кришкою і тушкуйте на помірному вогні ще 10 хвилин. Наприкінці додайте дрібно нарізану зелень.

Рецепт запечених оладок з кабачків читайте на нашому сайті.

Фото Pixabay

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