Кабачки в сметані — легка літня вечеря всього за півгодини
Кабачки — сезонний овоч, який використовують при приготуванні найрізноманітніших страв, а не лише звичайного овочевого рагу.
Ресурс «Шуба» пропонує рецепт кабачків у сметані, які смакуватимуть як гарнір до м’яса чи риби або як основна страва. На приготування страви піде усього пів години.
Інгредієнти (на дві порції):
- Кабачки — 2 шт.;
- Цибуля — 1 шт.;
- Морква — 1 ш;т.
- Часник, зубчики — 2 шт.;
- Сметана — 100 г;
- Олія — 2 ст. л.;
- Сіль — за смаком;
- Перець чорний мелений — за смаком;
- Зелень — 20 г.
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Приготування:
- Молоді кабачки помийте і наріжте кубиками (якщо не дуже молоді, то почистьте).
- Цибулю, моркву і часник почистити. Цибулю наріжте шматочками, моркву натріть на тертку з великими отворами, часник пропустіть через прес.
- На розігрітій з олією сковороді обсмажте цибулю до прозорості, додайте моркву і смажте, помішуючи, до золотистого кольору.
- Покладіть у сковороду кабачки, перемішайте і готуйте 8−10 хвилин. Потім додайте часник, сметану, сіль, перець і перемішайте.
- Накрийте сковороду кришкою і тушкуйте на помірному вогні ще 10 хвилин. Наприкінці додайте дрібно нарізану зелень.
Рецепт запечених оладок з кабачків читайте на нашому сайті.
Фото Pixabay160
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