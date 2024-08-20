Крем для масажу. Ага, класно": найсильніший тенісист світу попався на допінгу і… уникнув дискваліфікації

Чинний чемпіон Australian Open, перша ракетка світу 23-річний італієць Яннік Сіннер, у котрого був роман із російською тенісисткою, попався на допінгу і… уникнув дискваліфікації.

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Як виявилося, у березні на турнірі в Індіан-Уеллсі в пробі найсильнішого тенісиста світу виявили сліди анаболічного стероїду — клостеболу. Через кілька днів проба В також дала позитивний результат. У заяві, опублікованій від імені Сіннера, йдеться, що заборонена речовина потрапила в організм спортсмена через фізіотерапевта.

Фахівець використовував засіб, що містить клостебол для обробки порізу на власному пальці. «Фізіотерапевт лікував Янніка без рукавичок, що в поєднанні з різними ураженнями шкіри на тілі тенісиста призвело до ненавмисного зараження», — йдеться у заяві. Зазначається, що ні фізіотерапевт, ні Сіннер не знали про наявність клостеболу у препараті.

У ITIA (Міжнародне агентство із забезпечення чесності тенісу) не знайшли підстав для серйозних санкцій щодо Сіннера. З Янніка зняли 400 очок за Індіан-Уеллс, де він у півфіналі поступився Карлосу Алькарасу.

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«Залишу позаду цей важкий та дуже невдалий період. Робитиму все, що в моїх силах, щоб продовжувати дотримуватись антидопінгових правил. Навколо мене зібралася команда, яка прискіплива в тому, що стосується дотримання всіх стандартів», — написав Яннік Сіннер у своїх соціальних мережах.

«Це безглуздість — випадкова чи запланована. У тебе дві позитивні допінг-проби із забороненою речовиною. Тебе мають дискваліфікувати на два роки. Тому що це покращило результати. Крем для масажу… Ага, класно», — відреагував на вердикт австралійський тенісист Нік Кірьос.

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«Не можу уявити, що зараз відчувають решту тенісистів, яких усунули за забруднені проби. Різні правила для різних гравців», — написав у соцмережах канадський тенісист Денис Шаповалов.

Додамо, що Яннік Сіннер до своїх 23 років виграв 17 турнірів АТР, Кубок Девіса у складі збірної Італії, а також заробив близько 23 млн євро призових.

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Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що експерша ракетка світу виграла суд у Лозанні і вимагала з винуватців свого усунення за допінг понад 10 мільйонів доларів.

Фото Jimmie48

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