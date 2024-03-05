Експерша ракетка світу виграла суд у Лозанні і вимагає з винуватців свого усунення понад 10 мільйонів доларів

Експерша ракетка світу 32-річна румунська тенісистка Симона Халеп добилася скорочення дискваліфікації у допінговій справі з чотирьох років до дев'яти місяців і може повернутися на корт негайно. Таке рішення ухвалив Спортивний арбітражний суд у Лозанні (CAS), повідомляє GSP.

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Після вердикту CAS дискваліфікація колишньої дружини мільярдера вважається відбутою 6 липня 2023 року.

Нагадаємо, що у жовтні 2022 року Халеп була відсторонена від змагань після того, як здала позитивний тест на заборонений препарат роксадустат під час US Open.

2023-го Сімону за порушення антидопінгових правил дискваліфікували на чотири роки, і за таких умов знаменита тенісистка могла повернутися на корт лише у жовтні 2026 року.

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Але CAS ухвалив, що роксадустат потрапив в організм переможниці двох турнірів «Великого шолома» в одинарному розряді — «Ролан Гаррос» та Вімблдону — внаслідок вживання забрудненого продукту і порушення Халеп антидопінгових правил не було навмисним. Значної провини чи недбалості з боку спортсменки не знайшли.

За інформацією ЗМІ, Халеп вважає, що заборонена речовина могла потрапити до її організму з добавкою, яку вона приймала 2022-го, при цьому роксадустат не було вказано на етикетці. Тепер румунка має намір досягти через суд відшкодування збитків на суму понад 10 мільйонів доларів від канадської компанії Quantum Nutrition.

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«Протягом усього цього тривалого і важкого процесу я зберігала віру в те, що правда зрештою переможе, і буде прийняте справедливе рішення, тому що я є і завжди була чистою спортсменкою, — заявила Симона Халеп. — Моя віра в цей процес була перевірена обурливими звинуваченнями проти мене, і, здавалося б, необмеженими ресурсами, які були спрямовані проти мене. Але, зрештою, правда перемогла, навіть якщо це зайняло набагато більше часу, ніж мені хотілося».

Симона Халеп повернулася додому після слухань у Лозанні

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До речі, перший турнір, на якому може виступити Симона Халеп, — це Miami Open (19--31 березня). Її немає у рейтингу WTA, але вона може претендувати на wildcard (спеціальне запрошення організаторів).

Додамо, що за свою кар'єру Симона Халеп заробила понад 40 млн доларів. У 2009 році румунка заради тенісу зважилася на операцію, зменшивши свої груди з шостого до другого розміру.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що Симона Халеп блиснула футбольною майстерністю.

Фото Twitter Wimbledon, gsp. ro

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