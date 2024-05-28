Чемпіон Australian Open підтвердив роман із російською тенісисткою, яка старша за нього на три роки (фото)

Чинний чемпіон Australian Open, 22-річний італієць Яннік Сіннер підтвердив чутки про роман із 25-річною російською тенісисткою Анною Калінською.

«Не люблю багато розповідати про особисте життя. Так, я зустрічаюся з Анною, але це конфіденційно. Більше нічого не скажу», — наводить слова Янніка Сіннера Sportface.

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Не дуже багатослівною була й сама Анна: «Ми почали спілкуватися цього року. Але деталей я не розповідатиму».

Після успішного старту на «Ролан Гаррос» у Парижі Сіннер відвідав матч чемпіонки трьох турнірів WTA у парному розряді Калінської (25-а у світовому рейтингу), у якому тенісистка з країни-агресора перемогла француженку Клару Бюрель.

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Зазначимо, що Яннік раніше був кілька років у стосунках з італійською моделлю Марією Браччіні, але, за чутками, пара розлучилася на початку цього року. Своєю чергою, Анна зустрічалася з іншою тенісною знаменитістю австралійцем Ніком Кірьосом.

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Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що легенда тенісу Борис Беккер після виходу з в'язниці побрався з красунею, яка молодша за нього на 23 роки.

Фото Х

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