Коли і на якому каналі дивитись онлайн «Кривбас» — «Бетис»: розклад трансляцій та прогноз на матч відбору Ліги конференцій

У четвер, 22 серпня, криворізький «Кривбас», який вилетів від «Вікторії» з Ліги Європи, проведе у словацькому Кошице домашній поєдинок раунду плей-оф Ліги конференцій проти іспанського «Бетиса» (арбітр — Арда Кардешлер із Туреччини).

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Перед очним протистоянням команди Юрія Вернидуба та чилійця Мануеля Пеллегріні провели матчі у своїх національних лігах. «Кривбас» у рамках УПЛ обіграв у гостях «Верес» (2:0), а «Бетіс» на старті чемпіонату Іспанії не зміг перемогти вдома «Жирону» — 1:1.

Відеоогляд матчу «Бетис» — «Жирона» — 1:1

Зазначимо, що «Кривбас» ніколи раніше не перетинався в єврокубках з клубами з Іспанії, як і сьома команда за підсумками минулого чемпіонату Іспанії «Бетис» — з українськими.

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У майбутньому поєдинку букмекери бачать явним фаворитом клуб із Севільї. Наприклад, контора GGBet ставки на перемогу криворіжців приймає з коефіцієнтом 6,64, на нічию — 4,73, на виграш «Бетиса» — 1,41. Практично не сумніваються букмекери і в проході іспанців до наступного раунду змагань — 1,06 проти 7,29.

У прямій трансляції зустріч «Кривбас» — «Бетис» на території України покаже (початок — о 21:00) телеканал УПЛ ТБ.

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Ліга конференцій. Раунд плей-оф. Перший матч

22 серпня (четвер)

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«Кривбас» — «Бетис» 21:00 УПЛ ТБ

Зустріч у відповідь суперників відбудеться у четвер, 29 серпня, на стадіоні «Беніто Вільямарін» у Севільї.

У разі проходження іспанського бар'єра команда Юрія Вернидуба виступить в основній сітці Ліги конференцій, а у разі невдачі вилетить із єврокубків.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що «Полісся» вилетіло з Ліги конференцій від словенської «Олімпії».

Фотоколаж ФК «Кривбас»

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