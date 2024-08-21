З 1 вересня — не більше 24 учнів у класі: Кабмін запровадив нове правило для шкіл

В Україні готуються до нового навчального року. В Києві, зокрема, школам рекомендують організувати освітній процес максимально в очному форматі.

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Тим часом уряд ухвалив рішення, що з 1 вересня 2024 року у перших класах має бути не більше ніж 24 учні.

Це — нова норма, спрямована на реалізацію реформи «Нова українська школа». Такі зміни допоможуть зменшити навантаження на вчителів, забезпечити індивідуальний підхід до кожного учня і відповідати їхнім особистим потребам у навчанні.

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Клас із 24 учнями не ділиться на групи для вивчення окремих предметів. Адже поділ на групи відбувається за наявності певної кількості учнів. Наприклад, для вивчення української мови в класі має бути більше ніж 27 учнів.

Нові правила не поширюватимуться на нинішні 2−4 класи — їх не переформатовуватимуть.

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Раніше в МОН повідомляли про нові правила вступу до аспірантури. Адже цього року кількість охочих навчатися різко зросла — 90 тисяч вступників, у той час, як до 2022 року заявки подавали по 7−8 тисяч осіб.

Фото Pixabay

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