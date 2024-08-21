Онлайн-курси для креативних індустрій: яким професіям у сфері кіно та ТБ можна навчитись безкоштовно

Що ж заважає Україні стати надійною аутсорсинговою базою для іноземних виробників кіно та відео? Відповідаємо — мала кількість спеціалістів високої кваліфікації та низький рівень англійської. Іноземні колеги готові ділитися з нами роботою, але ми маємо бути готові виконати всю цю роботу відповідально, в строк та з потрібною якістю. А це завжди потребує великої кількості професіоналів.

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При цьому українські кінокомпанії вже давно беруть участь у міжнародних проєктах. Так, Magic Room Studio працювала в колаборації з британською студією візуальних ефектів JellyFish над серіалами «Книга Боби Фетта» (The Book of Boba Fett) та «Дивні дива» (Stranger Things), сезон 4. А компанія Snow Dog Studio допомагала робити «Тілоохоронець дружини кілера» (Hitman's Wife's Bodyguard) з Раяном Рейнольдсом та Сальмою Хаєк, «Рембо: Остання кров» з Сильвестром Сталлоне, а також «Ескобар: Люблячий Пабло» з Хав'єром Бардемом та Пенелопою Крус у головних ролях.

Багато іноземних музичних кліпів, зокрема для Coldplay, Eminem та Muse, було зроблено в Україні. У нас не тільки проводили зйомки, а й надавали послуги з комп'ютерної графіки.

Й якщо англійську зараз можна вивчити вже де завгодно, то отримати українською актуальні та систематизовані знання для роботи у сфері кіно, ТБ та реклами все ще нелегко.

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Саме тому волонтери кіноіндустрії створили платформу «Піксель Кемп», де можна швидко перейняти навички у спеціалістів, які працюють на міжнародних проєктах. Лектори готові передати початківцям свій досвід роботи на фільмах та серіалах таких відомих компаній, як Universal Pictures, DreamWorks, Disney+, Apple TV, Netflix та інших. Бо чим сильніша індустрія, тим більше можливостей робити цікаві міжнародні проєкти матимуть всі її учасники.

Старт нової освітньої платформи «Піксель Кемп» з безкоштовними онлайн-курсами для креативних індустрій розпочинається у вересні. Там українці зможуть покращити свої технічні навички у роботі з цифровим зображенням, а також отримати першу онлайн-професію у кіно, навчаючись у фахівців міжнародного рівня. Так, курс «Цифрове зображення: перші кроки до професіоналізму» починається 13 вересня. А курс «Ротоскопінг у кіновиробництві: технології та техніки» — 27 вересня.

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Курси не потребують спеціальних знань чи навичок, та мають низький рівень входження у професію. Вони також будуть цікавими для фотографів та відеографів, монтажерів та спеців з моушн графіки, блогерів, випускникам коледжів та університетів за спеціалізаціями близькими чи суміжними до кіно, які потребують актуальних знань про міжнародні стандарти роботи у кіноіндустрії та всім, хто хоче опанувати нову професію.

«Ініціатива спрямована на надання сучасної та якісної освіти всім, хто бажає працювати у креативних індустріях на високому професійному рівні. Волонтери сподіваються, що це значно підвищить привабливість українських компаній в очах іноземних замовників і покращить якість українського контенту для місцевого споживача», — йдеться у пресрелізі платформи.

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Отже, долучайтеся до соціальних мереж ініціативи у Facebook та Instagram, а також реєструйтеся на перші два технічних курси, що стартують на платформі pxl.camp вже цього вересня.

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