На початку війни 17 мільйонів українців — понад третини довоєнного населення — покинули свої домівки. За даними Управління ООН у справах біженців (УВКБ ООН), понад 6 мільйонів залишаються біженцями за кордоном. Український національний банк прогнозує, що ще 400 000 людей покинуть країну цього року через постійні відключення електроенергії та загрози енергетичній інфраструктурі. Зусилля щодо «поглиблення інтеграції» українців у нації-реципієнти були стимулом, йдеться у звіті УВКБ ООН. Українці виходили на польський та чеський ринки праці і до війни. Після вторгнення росії багато хто повернувся на батьківщину воювати.

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За словами президента Польсько-української господарчої палати Яцека Пєхоти, відсутність українців відчувалася в таких галузях, як будівництво та транспорт. У багатьох компаніях вони становили майже третину робочої сили.

Зеленський намагався переконати своїх союзників допомогти повернути в Україну більше чоловіків призовного віку, просячи їх про допомогу на двосторонніх зустрічах. Громадянам від 18 до 60 років заборонено залишати Україну через війну. У травні в Україні набув чинності закон про мобілізацію, який передбачає поповнення військових лав сотнями тисяч мобілізованих, пише Bloomberg.

Політики від Польщі до Угорщини заявили, що не відправлятимуть біженців назад, поки триває війна. Але є також ключова економічна причина їх утримувати, особливо в країнах, керівництво яких останніми роками негативно ставилося до імміграції. Компанії, наприклад, змушені шукати працівників у інших країнах, щоб зайняти робочі місця на новозбудованих заводах з виробництва автомобілів чи акумуляторів.

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Крім українців, які вже оселилися в Польщі перед війною, в країні все ще перебуває близько 950 тисяч біженців. Відповідно до звіту УВКБ ООН та бухгалтерської фірми Deloitte минулого року їхній внесок у валовий внутрішній продукт становив від 0,7% до 1,1%. У звіті встановлено, що домогосподарства українських біженців у Польщі забезпечують себе самі, 80% їхніх доходів отримані від роботи. Загалом прибулі українці вийшли на ринок праці швидше, ніж очікувалося.

У Чехії українські біженці в першому кварталі року заплатили майже вдвічі більше податків, ніж отримали соціальних виплат, свідчать дані Міністерства праці. Країна також має найнижчий рівень безробіття в Європейському Союзі, 2,7%, що ускладнює пошук працівників.

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Більшість із 350 000 українців у країні — жінки з дітьми, але з працездатних 72% зайняті, хоча переважно на менш кваліфікованих посадах, ніж вони займали вдома.

«Відверто кажучи, багато чеських компаній залежать від навичок і наполегливої праці українських біженців, — сказав Томаш Проуза, голова лобістської групи Чеської індустрії роздрібної торгівлі та гостинності. — Будівельна галузь, наприклад, повністю б зупинилася без українських працівників».

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Раніше повідомлялося, що Чехія збільшить виплати однієї з категорій українських біженців.

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