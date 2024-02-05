Дискримінація українських біженців на ринку праці: дослідження Польського економічного інституту

65% біженців, які приїхали до Польщі з України, працюють. Ситуацію в Польщі вважає прикладом голова опозиційної партії Німеччини ХДС Фрідріх Мерц, який закликає змінити політику німецького уряду в цьому питанні. Нинішній рівень зайнятості є найвищим серед країн Організації економічного співробітництва та розвитку. Дослідження, проведене Польським економічним інститутом, показує, що українські біженці стикаються з різними проблемами на польському ринку праці, а іноді й з нерівним ставленням. У деяких досліджуваних галузях, які не потребують спеціальної кваліфікації, роботодавці рідше відповідають на резюме, надіслані українськими жінками, порівняно з польськими. Різниця у майже 30 відсотків є сигналом потенційної дискримінації на початковому етапі працевлаштування, згідно з останнім звітом Польського економічного інституту «Біженці з України на польському ринку праці: можливості та перешкоди».

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За даними УВКБ ООН, загальна кількість людей, які прибули до Польщі, склала майже 960 000, з яких майже 90 відсотків — жінки та діти. Найчастіше біженці працевлаштовуються на фізичні роботи, а також у сфері туризму та гостинності, виробництві, логістиці, ІТ та будівництві. Найбільш високооплачувана робота для кваліфікованих біженців — в ІТ і на транспорті.

Частина дослідження Польського економічного інституту складалася з глибинних інтерв'ю з жінками-біженками з України.

«Інтерв'ю показали, що біженці в Польщі стикаються з різними проблемами на ринку праці, що часто вимагає від них гнучкості, стійкості та адаптації в новому середовищі. Дискримінація за національною ознакою не є поширеним явищем. Ті, хто зазнав її або чув про випадки дискримінації від інших, вказують на неадекватну винагороду за працю, експлуатацію слабшої позиції на ринку праці, нерівне ставлення та навантаження, а також шкідливі стереотипи.

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Біженці також стикаються з труднощами у визнанні їхньої кваліфікації і часто працюють нижче своєї кваліфікації або в неформальному секторі економіки. Незважаючи на виклики і труднощі, важливо підкреслити, що українські біженці в Польщі відчувають і цінують підтримку, яку вони отримують — як від державних установ, так і від міжнародних організацій, і особливо від громадянського суспільства", — коментує Радослав Жизік, старший радник групи поведінкової економіки Інституту.

Раніше у «ФАКТАХ» повідомлялося, що Польща більше не приваблює українців, які масово покидають країну.

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