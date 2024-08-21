Балістичні ракети та майже 70 дронів: у Повітряних Силах розповіли, як росія атакувала вночі Україну та скільки цілей уражено

Чергова атака з повітря «шахедами» та ракетами різних типів, яку ворог розпочав у ніч проти 21 серпня, ще досі не закінчилися — станом на цей час один з ворожих дронів-камікадзе все ще знаходиться у повітряному просторі над Черкащиною.

ВІДЕО ДНЯ

Як повідомив командувач ПС ЗСУ Микола Олещук, вночі російські окупанти завдали удару двома балістичними ракетами «Іскандер-М"/KN-23 із Воронезької області, керованою авіаційною ракетою Х-59/Х-69 із повітряного простору Курської обл., та 69-ма ударними БпЛА типу «Shahed» (райони пусків — Приморсько-Ахтарськ, Єйськ, Курськ — рф). Загалом радіотехнічними військами Повітряних Сил виявлено та здійснено супровід 72 повітряних цілей.

«В результаті протиповітряного бою збито 51 повітряну ціль: одну керовану авіаційну ракету Х-59/Х-69 та 50 ударних БпЛА „Shahed-131/136“ у межах Хмельницької, Полтавської, Черкаської, Київської, Вінницької, Івано-Франківської, Дніпропетровської, Миколаївської, Одеської, Херсонської, Донецької, Кіровоградської, Сумської та Чернігівської областей. Ще 16 ворожих БпЛА локаційно втрачено — імовірно упали під впливом радіоелектронних засобів протидії. Інформація уточнюється», — зазначив Олещук та додав, що був зафіксований перетин ворожим ударним дроном державного кордону з Республікою Білорусь у Чернігівській обл., ще один російський БпЛА повернувся «на родіну» — у Бєлгороську область.

Нагадаємо, що напередодні вночі ворог також запускав «шахеди» по Україні. Зафіксовано влучання на Тернопільщині, де на території промислового підприємства загорілася ємність з пальним.

РЕКЛАМА

Фото зі сторінки ПС ЗСУ у соцмережах

РЕКЛАМА

160

Читайте нас у Facebook